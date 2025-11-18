В Киеве во время тревоги будут ограничивать движение: как изменятся правила проезда

В столице во время объявления сигнала "Воздушная тревога" будут ограничивать движение по Южному мосту с правого на левый берег. Такое решение принял Совет обороны Киева.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на КГГА.

Что известно об ограничении движения во время тревоги в Киеве?

Совет обороны Киева принял решение об ограничении движения по Южному мосту с правого на левый берег во время воздушной тревоги. Это будет касаться частных авто и общественного транспорта, в частности автобусов № 22 и № 91.

Поэтому, эти автобусы будут двигаться с правого берега Днепра на левый по измененным схемам.

В КГГА указали, что общественный транспорт будет курсировать по двум алгоритмам. Маршрут и его номер будут зависеть от того, где автобус будет находиться во время объявления воздушной тревоги.

В то же время маршруты автобусов, курсирующих с левого на правый берег, остаются неизменными независимо от объявления воздушной тревоги.

Пассажиров призывают внимательно следить за номером маршрута во время тревоги.

Важно! С маршрутами курсирования автобусов №№ 22 и 91 во время воздушной тревоги можно ознакомиться здесь.

