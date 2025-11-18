Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на КГГА.
Смотрите также Россия атаковала Киев всеми средствами воздушного нападения: что известно о последствиях и пострадавших
Что известно об ограничении движения во время тревоги в Киеве?
Совет обороны Киева принял решение об ограничении движения по Южному мосту с правого на левый берег во время воздушной тревоги. Это будет касаться частных авто и общественного транспорта, в частности автобусов № 22 и № 91.
Поэтому, эти автобусы будут двигаться с правого берега Днепра на левый по измененным схемам.
В КГГА указали, что общественный транспорт будет курсировать по двум алгоритмам. Маршрут и его номер будут зависеть от того, где автобус будет находиться во время объявления воздушной тревоги.
В то же время маршруты автобусов, курсирующих с левого на правый берег, остаются неизменными независимо от объявления воздушной тревоги.
Пассажиров призывают внимательно следить за номером маршрута во время тревоги.
Важно! С маршрутами курсирования автобусов №№ 22 и 91 во время воздушной тревоги можно ознакомиться здесь.
Предварительная массированная атака по Киеву: основное
В ночь на 14 ноября Киев оказался под атакой дронов "Шахед", а также крылатых и баллистических ракет различного типа.
В результате атаки известно о 36 пострадавших. По данным местных властей, тогда погибло 7 человек.
Повреждены дома, медицинские учреждения, общественный транспорт, офисные помещения, магазины и транспортные средства.