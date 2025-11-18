Про це пише 24 Канал з посиланням на КМДА.

Дивіться також Росія атакувала Київ усіма засобами повітряного нападу: що відомо про наслідки та постраждалих

Що відомо про обмеження руху під час тривоги у Києві?

Рада оборони Києва ухвалила рішення про обмеження руху Південним мостом з правого на лівий берег під час повітряної тривоги. Це стосуватиметься приватних авто та громадського транспорту, зокрема автобусів № 22 та № 91.

Відтак, ці автобуси будуть рухатися з правого берега Дніпра на лівий за зміненими схемами.

В КМДА вказали, що громадський транспорт курсуватиме за двома алгоритмами. Маршрут і його номер залежатимуть від того, де автобус перебуватиме під час оголошення повітряної тривоги.

Водночас маршрути автобусів, що курсують із лівого на правий берег, лишаються незмінними незалежно від оголошення повітряної тривоги.

Пасажирів закликають уважно стежити за номером маршруту під час тривоги.

Важливо! З маршрутами курсування автобусів №№ 22 та 91 під час повітряної тривоги можна ознайомитися тут.

Попередня масована атака по Києву: основне