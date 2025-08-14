Во Львове 12 августа в частном доме обнаружили тела двух 14-летних парней. Полиция начала расследование.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на полицию Львовщины.

Что известно о смерти двух юношей во Львове?

По данным правоохранителей, 12 августа во Львове в одном из частных домов были обнаружены тела двух 14-летних парней без признаков жизни. Мать одного из подростков нашла их и сразу сообщила в полицию.

Один из умерших временно проживал в Республике Польша, другой – постоянно проживал во Львове,

– говорится в сообщении.

По факту смерти полиция города открыла уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Сейчас проводятся экспертизы, а следователи выясняют обстоятельства трагедии. Расследование продолжается, дополнительные детали пока не разглашаются.

Напомним, на Львовщине в пруду на территории частного домовладения нашли тело 4-летнего мальчика. Его оставили дома без присмотра.

Еще один несчастный случай произошел на Закарпатье. Там умер 16-летний подросток, который получил тяжелые ранения после взрыва гранаты.