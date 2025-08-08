Об этом Общественному сообщили в пресс-службе полиции Закарпатья, передает 24 Канал.

Что известно о погибшем из-за взрыва гранаты?

Как рассказали в полиции, смерть 16-летнего парня констатировали 7 августа. Парня доставили в реанимационное отделение больницы в уже тяжелом состоянии.

Напомним, взрыв прогремел ночью 4 августа на Мукачевщине, когда погибший парень находился у своей бабушки на приусадебном участке.

Несовершеннолетний самостоятельно выдернул чеку из гранаты. В результате взрыва парень получил тяжелые телесные повреждения – полную травматическую ампутацию руки и ноги,

– отметили правоохранители.

Сведения об инциденте внесли в Единый реестр досудебных расследований как "несчастный случай".

Кстати, неделю назад из-за взрыва погиб человек в Кривом Роге. Во время конфликта из-за ревности мужчина бросил в комнате гранату Ф-1, в результате чего его жена получила телесные повреждения. Затем он бросил вторую гранату, от взрыва которой погиб сам.