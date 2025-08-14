У Львові 12 серпня у приватному будинку виявили тіла двох 14-річних хлопців. Поліція розпочала розслідування.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на поліцію Львівщини.

Що відомо про смерть двох юнаків у Львові?

За даними правоохоронців, 12 серпня у Львові в одному з приватних будинків були виявлені тіла двох 14-річних хлопців без ознак життя. Мати одного з підлітків знайшла їх та одразу повідомила поліцію.

Один із померлих тимчасово проживав у Республіці Польща, інший – постійно мешкав у Львові,

– йдеться в повідомленні.

За фактом смерті поліція міста відкрила кримінальне провадження статтею Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок". Наразі проводяться експертизи, а слідчі з'ясовують обставини трагедії. Розслідування триває, додаткові деталі поки не розголошуються.

Нагадаємо, на Львівщині у ставку на території приватного домоволодіння знайшли тіло 4-річного хлопчика. Його залишили вдома без нагляду.

Ще один нещасний випадок стався на Закарпатті. Там помер 16-річний підліток, який отримав тяжкі поранення після вибуху гранати.