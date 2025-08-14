Его тело нашли в пруду. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на департамент гражданской защиты Львовской ОГА.

Что известно о гибели ребенка на Львовщине?

Трагедия произошла в селе Белый Камень.

Тело ребенка без признаков жизни обнаружили в среду, 14 августа, около 18:00.

Пруд, где утонул мальчик 2021 года рождения, расположен на территории частного домохозяйства

Как сообщили в ZAXID.NET, ребенок рос в многодетной семье. В день трагедии родители оставили его дома без присмотра.

Другие обстоятельства этого события устанавливают правоохранители.

Напомним, что недавно на Киевщине во время прыжков в обводной канал утонул парень 2007 года рождения. Еще один юноша и мужчина, который бросился на помощь, пострадали.

А в Николаеве во время отдыха в бассейне утонул 6-летний мальчик. Его достали из бассейна еще живым, но реанимационные действия не помогли.