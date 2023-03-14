Украина обвиняет 2 российских снайперов в изнасиловании матери и 4-летнего ребенка, – Reuters

Украина обвинила двух российских солдат в сексуальном насилии над 4-летней девочкой и групповом изнасиловании ее матери под дулом автомата на глазах ее отца.

Согласно материалам прокуратуры, инциденты являлись частью ряда сексуальных преступлений, совершенных российскими оккупантами 15-й отдельной мотострелковой бригады в четырех домах Броварского района Киевской области в марте 2022 года.

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По данным правоохранителей, во время неудачной попытки Кремля захватить Киев после вторжения 24 февраля, через несколько дней солдаты вошли в Бровары, где мародерили и совершали сексуальное насилие. Это была сознательная тактика террора местного населения.

Они заранее выделили женщин, скоординировали их действия и их роли,

– заявили прокуроры, ссылаясь на документы, основанные на разговорах со свидетелями и потерпевшими.

Ужасные детали зверств россиян в Киевской области

Большинство преступлений произошли 13 марта, когда солдаты "в состоянии алкогольного опьянения ворвались во двор дома, где проживала молодая семья".

"Мужчину избили металлической кастрюлей, затем заставили встать на колени, а его жену изнасиловали. Один из солдат сказал 4-летней девочке, что "сделает из нее женщину", перед тем, как над ней издевались", – говорится в документах.

Семья выжила.

Прокуратура расследует и другие преступления в этом районе, включая убийства, совершенные в тот же период.

Оккупанты совершили ряд сексуальных преступлений

! В нападении в Броварах подозревают 6 оккупантов. Нападение на девочку и ее родителей, по данным прокуратуры, совершили двое снайперов – 32 и 28 лет.

По данным прокуратуры, после нападения на семью двое российских военных вошли в дом по соседству, где избили пожилую пару, а также изнасиловали 41-летнюю беременную женщину и 17-летнюю девушку.

В другом доме, где проживали несколько семей, солдаты согнали всех присутствующих на кухню и изнасиловали 15-летнюю девочку и ее мать.

"Все жертвы выжили и получают психологическую и медицинскую помощь", – добавили в прокуратуре.

Отмечают, что продолжается досудебное расследование причастности высших должностных лиц к нападениям в Броварах. Это дело приобщили к другим обвинениям в систематическом сексуальном насилии со стороны российских солдат.

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Что известно о двух снайперах, причастных к изнасилованиям

По данным прокуроров, старший из них погиб, а младший по имени Евгений Чернокнижный вернулся в Россию.

Reuters пишет, что обратились в прокуратуру с просьбой назвать имена обоих солдат, они назвали лишь имя младшего военного. Но когда журналисты позвонили по номеру в онлайн-базах данных, человек, назвавшийся братом Чернокнижного, сообщил, что тот умер.

Агентство не смогло подтвердить его слова. Министерство обороны России не ответило на запрос о комментариях.

Важно! Офис генерального прокурора Украины заявил, что расследует более 71 тысячи сообщений о военных преступлениях, произошедших за время полномасштабной войны. Среди пострадавших – 39 мужчин.