Україна звинувачує 2 російських снайперів у зґвалтуванні матері та 4-річної дитини, – Reuters

Україна звинуватила двох російських солдатів у сексуальному насильстві над 4-річною дівчинкою та груповому зґвалтуванні її матері під дулом автомата на очах у її батька.

Згідно з матеріалами прокуратури, інциденти були частиною низки сексуальних злочинів, скоєних російськими окупантами 15-ї окремої мотострілецької бригади в чотирьох будинках Броварського району Київської області в березні 2022 року.

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За даними правоохоронців, під час невдалої спроби Кремля захопити Київ після вторгнення 24 лютого, через кілька днів солдати увійшли до Броварів, де мародерили і вчиняли сексуальне насильство. Це була свідома тактика терору місцевого населення.

Вони заздалегідь виділили жінок, скоординували їхні дії та їхні ролі,

– заявили прокурори, посилаючись на документи, що базуються на розмовах зі свідками та потерпілими.

Жахливі деталі звірств росіян на Київщині

Більшість злочинів відбулися 13 березня, коли солдати "в стані алкогольного сп'яніння увірвалися на подвір'я будинку, де проживала молода сім'я".

"Чоловіка побили металевою каструлею, потім змусили стати на коліна, а його дружину зґвалтували. Один із солдатів сказав 4-річній дівчинці, що "зробить з неї жінку", перш ніж над нею знущалися", – йдеться в документах.

Сім'я вижила.

Прокуратура розслідує й інші злочини в цьому районі, в тому числі вбивства, скоєні в той же період.

Окупанти вчинили низку сексуальних злочинів

! У нападі в Броварах підозрюють 6 окупантів. Напад на дівчинку та її батьків, за даними прокуратури, скоїли двоє снайперів – віком 32 і 28 років.

За даними прокуратури, після нападу на сім'ю двоє російських військових увійшли до будинку по сусідству, де побили літню пару, а також зґвалтували 41-річну вагітну жінку та 17-річну дівчину.

В іншому будинку, де проживало кілька сімей, солдати зігнали всіх присутніх на кухню і зґвалтували 15-річну дівчинку та її матір.

"Всі жертви вижили й отримують психологічну та медичну допомогу", – додали в прокуратурі.

Зазначають, що триває досудове розслідування щодо причетності вищих посадових осіб у нападах у Броварах. Ця справа долучена до інших звинувачень у систематичному сексуальному насильстві з боку російських солдатів.

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Що відомо про двох снайперів, які причетні до зґвалтувань

За даними прокурорів, старший із них загинув, а молодший на ім'я Євгеній Чорнокнижний повернувся в Росію.

Reutersз пише, що звернулись до прокуратури з проханням назвати імена обох солдатів, вони назвали лише ім'я молодшого військового. Та, коли журналісти зателефонували за номером в онлайн-базах даних, людина, яка назвалася братом Чернокнижного, повідомила, що той помер.

Агентство не змогло підтвердити його слова. Міністерство оборони Росії не відповіло на запит про коментарі.

Важливо! Офіс генерального прокурора України заявив, що розслідує понад 71 тисячу повідомлень про воєнні злочини, які стались за час повномасштабної війни. Серед постраждалих – 39 чоловіків.