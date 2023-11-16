После "продуктивного саммита" Байден назвал Си "диктатором": в МИД Китая уже отреагировали

Сразу после "самой продуктивной встречи" лидеров США и Китая Байден назвал Си Цзиньпина "диктатором". Вскоре появилась реакция МИД Китая, в которой они осудили слова американского руководителя.

Следует отметить, что лидеры встретились в Сан-Франциско 15 ноября. Они договорились о "ответственную" конкуренцию, которая не должна перерасти в глобальный конфликт

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Си Цзиньпинь (не) диктатор

Во время общения с журналистами 16 ноября Джо Байден в очередной раз назвал Си Цзиньпина диктатором. Стоит отметить, что за несколько часов перед этим президент США отметил, что это были одними из наиболее конструктивных и продуктивных дискуссий, которые у нас были.

В ответ на вопрос журналиста, будет ли Байден и дальше продолжать описывать Си Цзиньпина как диктатора, тот сказал: "Ну, посмотрите, он им является".

Он диктатор в том смысле, что он управляет коммунистической страной. Китайское правительство полностью отличается от нашего,

– объяснил Байден.

Сразу после этого с заявлением выступило министерство иностранных дел Китая, назвав слова безответственными и ошибочными. Там отметили, что всегда есть те, кто пытается подорвать отношения.

Всегда есть люди со скрытыми мотивами, которые пытаются спровоцировать и взорвать китайско-американские отношения, но это не увенчается успехом.

– сообщили там.

Представительница структуры назвала это некорректной и безответственной политической манипуляцией. Китай решительно выступил против подобных заявлений.

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