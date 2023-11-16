Після "продуктивного саміту" Байден назвав Сі "диктатором": у МЗС Китаю вже відреагували

Одразу після "найпродуктивнішої зустрічі" лідерів США та Китаю, Байден назвав Сі Цзіньпіна "диктатором". Невдовзі з'явилася реакція МЗС Китаю, у якій вони засудили слова американського очільника.

Варто зазначити, що лідери зустрілися у Сан-Франциско 15 листопада. Вони домовилися про "відповідальну" конкуренцію, яка не має перерости у глобальний конфлікт.

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Сі Цзіньпін (не) диктатор

Під час спілкування з журналістами 16 листопада Джо Байден вкотре назвав Сі Цзіньпіна диктатором. Варто зазначити, що за декілька годин перед цим президент США зазначив, що це були одни з найбільш конструктивних і продуктивних дискусій, які вони мали.

У відповідь на питання журналіста, чи буде Байден і надалі продовжувати описувати Сі Цзіньпіна як диктатора, той сказав: "Ну, подивіться, він ним є".

Він диктатор у тому сенсі, що він керує комуністичною країною. Китайський уряд повністю відрізняється від нашого,

– пояснив Байден.

Одразу після цього з заявою виступило Міністерство закордонних справ Китаю, назвавши слова безвідповідальними і помилковими. Там зазначили, що завжди є ті, що намагаються підірвати відносини.

Завжди є люди із прихованими мотивами, які намагаються спровокувати та підірвати китайсько-американські відносини, але це не увінчається успіхом,

– повідомили там.

Речниця структури назвала це некоректною та безвідповідальною політичною маніпуляцією. Китай рішуче виступив проти подібних заяв.

Зустріч глобальних лідерів: наслідки