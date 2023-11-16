Після "продуктивного саміту" Байден назвав Сі "диктатором": у МЗС Китаю вже відреагували
Джерело:CNN
Одразу після "найпродуктивнішої зустрічі" лідерів США та Китаю, Байден назвав Сі Цзіньпіна "диктатором". Невдовзі з'явилася реакція МЗС Китаю, у якій вони засудили слова американського очільника.
Варто зазначити, що лідери зустрілися у Сан-Франциско 15 листопада. Вони домовилися про "відповідальну" конкуренцію, яка не має перерости у глобальний конфлікт.
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Сі Цзіньпін (не) диктатор
Під час спілкування з журналістами 16 листопада Джо Байден вкотре назвав Сі Цзіньпіна диктатором. Варто зазначити, що за декілька годин перед цим президент США зазначив, що це були одни з найбільш конструктивних і продуктивних дискусій, які вони мали.
У відповідь на питання журналіста, чи буде Байден і надалі продовжувати описувати Сі Цзіньпіна як диктатора, той сказав: "Ну, подивіться, він ним є".
Він диктатор у тому сенсі, що він керує комуністичною країною. Китайський уряд повністю відрізняється від нашого,
– пояснив Байден.
Одразу після цього з заявою виступило Міністерство закордонних справ Китаю, назвавши слова безвідповідальними і помилковими. Там зазначили, що завжди є ті, що намагаються підірвати відносини.
Завжди є люди із прихованими мотивами, які намагаються спровокувати та підірвати китайсько-американські відносини, але це не увінчається успіхом,
– повідомили там.
Речниця структури назвала це некоректною та безвідповідальною політичною маніпуляцією. Китай рішуче виступив проти подібних заяв.
Зустріч глобальних лідерів: наслідки
- Сі Цзіньпін піл час першої за 6 років поїздки до США заявив, що дві держави не мають права повертатися один до одного спинами. За його словами, за останні 50 років відносини між Китаєм та США ніколи не були гладкими, але вони продовжують рухатися вперед.
- Джозеф Байден переконаний, що у нього і Сі Цзіньпіна не завжди були збіги поглядів, проте кожна їхня зустріч відзначалася відкритістю та практичністю. Президент додав, що безпосередні особисті бесіди не можна замінити чим-небудь іншим.
- Цей візит важливий, але чи призведуть ці переговори до проривних рішень – наразі невідомо. Проривних рішень, зокрема, й щодо Росії, чекати навряд варто, однак це початок важливого діалогу.