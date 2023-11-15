Діалог між Сі та Байденом може покращити обстановку у світі. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний політик Геннадій Гудков.
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Зустріч Сі та Байдена важлива
Геннадій Гудков зазначив, що Сі Цзіньпін та Джо Байден зустрінуться під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Переговори важливі, але поки рано робити висновки.
Я від цієї зустрічі не чекав би проривних відкриттів, кроків та дій. Думаю, що це початок важливого діалогу, який може привести до покращення обстановки у світі. Зрозуміло, що у Тихоокеанському регіоні насамперед. Ми розуміємо проблеми Тайваню, складні відносини між Китаєм та Японією, Китаєм та Південною Кореєю,
– припустив він.
Розмова між Китаєм та США дуже важлива для зменшення напруги у світі. Однак наразі невідомо, чи буде цей діалог змістовним, чи дасть серйозні результати.
Гудков про візит Сі до США: дивіться відео
Переговори між Сі та Байденом: головне
- Сі Цзіньпін 25 жовтня заявив, що готовий співпрацювати зі США. Згодом глава МЗС Китаю Ван Ї відвідав Вашингтон для підготовки до зустрічі лідера КНР з Джо Байденом.
- У Білому домі заявили, що зустріч президентів США та Китаю відбудеться 15 листопада у Сан-Франциско під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Зазначалося, що Сі та Байден говоритимуть про відносини США та КНР, а також регіональні та глобальні питання.
- Відомо, що Сі Цзіньпін вже прибув літаком до Сан-Франциско, де у неоголошеному місці в районі затоки матиме зустріч із Байденом, а потім він відвідає щорічний саміт.
- Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі підтвердив, що однією з ключових тем переговорів між Байденом та Сі буде Україна.