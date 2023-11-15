Діалог між Сі та Байденом може покращити обстановку у світі. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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Зустріч Сі та Байдена важлива

Геннадій Гудков зазначив, що Сі Цзіньпін та Джо Байден зустрінуться під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Переговори важливі, але поки рано робити висновки.

Я від цієї зустрічі не чекав би проривних відкриттів, кроків та дій. Думаю, що це початок важливого діалогу, який може привести до покращення обстановки у світі. Зрозуміло, що у Тихоокеанському регіоні насамперед. Ми розуміємо проблеми Тайваню, складні відносини між Китаєм та Японією, Китаєм та Південною Кореєю,

– припустив він.

Розмова між Китаєм та США дуже важлива для зменшення напруги у світі. Однак наразі невідомо, чи буде цей діалог змістовним, чи дасть серйозні результати.

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