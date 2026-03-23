Россияне заявляют, что дрон якобы пытался ликвидировать губернатора Белгородщины Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков якобы попал под атаку беспилотника во время встречи с местными жителями в приграничном селе Смородино. Об этом пишет ТАСС.

Что известно о "нападении" дрона на российского губернатора?

По сообщениям российских медиа, во время его визита был зафиксирован инцидент с БпЛА, после чего чиновник, как утверждается, укрылся в здании дома культуры.

В Росгвардии заявили, что их спецподразделение "успешно" уничтожило беспилотник в воздухе еще до того, как он смог нанести удар. В то же время сообщается, что пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

Параллельно российские власти заявили об активности беспилотников и в других регионах. В частности, в Ленинградской области объявляли об опасности БпЛА, а системы ПВО якобы уничтожили несколько дронов. Из-за этого временно приостанавливала работу аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге, где была отменена часть рейсов, а самолеты были вынуждены ожидать посадки в воздухе.

На Белгородщине, по словам губернатора, атаки беспилотников происходят почти ежедневно и охватывают сразу несколько округов области. В частности, речь идет о десятках БпЛА, удары по Грайворонскому, Шебекинскому и Краснояружскому округам, повреждения жилых домов, объектов инфраструктуры, транспорта и линий электропередач.

Также есть единичные случаи ранения гражданских. Глава региона фактически жалуется, что из-за таких инцидентов власти приходится постоянно ликвидировать последствия и восстанавливать критическую инфраструктуру в приграничных районах.

