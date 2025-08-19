Соцсетями разлетелось выражение лица премьер-министра Италии Джорджи Мелони во время встречи с Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Вероятно, ей было довольно скучно на этих переговорах.

Мелони время от времени "бегала" глазами по комнате, или же сжимала губы, слушая речи других политиков. Об этом сообщает 24 Канал.

Что в соцсетях говорят о выражении лица Мелони на встрече с Трампом?

Некоторые из пользователей считают, что Мелони надоела болтовня. Тогда как другие говорят, что она имеет такой вид, будто "вот-вот умрет от скуки". Кто-то даже предполагает, что итальянский премьер испытывает отвращение.

Мелони не может скрыть отвращение, которое испытывает, находясь рядом с немецким канцлером во время его разговора с Трампом,

– написал один из пользователей соцсетей.

Мелони на встрече Трампа и европейских лидеров: видео из соцсетей

Выражение лица Мэлони на встрече с Трампом и европейскими лидерами / Скриншоты из соцсетей

Есть и такие, кто восхищается ее видом и шутливо спрашивает, не могла бы она иметь еще более унылое выражение лица. Некоторые говорят, что задержка взглядов и защитный язык тела у Мелони, как поэзия.

