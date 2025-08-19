Мелони время от времени "бегала" глазами по комнате, или же сжимала губы, слушая речи других политиков. Об этом сообщает 24 Канал.

Что в соцсетях говорят о выражении лица Мелони на встрече с Трампом?

Некоторые из пользователей считают, что Мелони надоела болтовня. Тогда как другие говорят, что она имеет такой вид, будто "вот-вот умрет от скуки". Кто-то даже предполагает, что итальянский премьер испытывает отвращение.

Мелони не может скрыть отвращение, которое испытывает, находясь рядом с немецким канцлером во время его разговора с Трампом,

– написал один из пользователей соцсетей.

Мелони на встрече Трампа и европейских лидеров: видео из соцсетей

Выражение лица Мэлони на встрече с Трампом и европейскими лидерами / Скриншоты из соцсетей

Есть и такие, кто восхищается ее видом и шутливо спрашивает, не могла бы она иметь еще более унылое выражение лица. Некоторые говорят, что задержка взглядов и защитный язык тела у Мелони, как поэзия.

