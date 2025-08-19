Мелони время от времени "бегала" глазами по комнате, или же сжимала губы, слушая речи других политиков. Об этом сообщает 24 Канал.
Что в соцсетях говорят о выражении лица Мелони на встрече с Трампом?
Некоторые из пользователей считают, что Мелони надоела болтовня. Тогда как другие говорят, что она имеет такой вид, будто "вот-вот умрет от скуки". Кто-то даже предполагает, что итальянский премьер испытывает отвращение.
Мелони не может скрыть отвращение, которое испытывает, находясь рядом с немецким канцлером во время его разговора с Трампом,
– написал один из пользователей соцсетей.
Мелони на встрече Трампа и европейских лидеров: видео из соцсетей
Выражение лица Мэлони на встрече с Трампом и европейскими лидерами / Скриншоты из соцсетей
Есть и такие, кто восхищается ее видом и шутливо спрашивает, не могла бы она иметь еще более унылое выражение лица. Некоторые говорят, что задержка взглядов и защитный язык тела у Мелони, как поэзия.
Переговоры в Вашингтоне: коротко о главном
- 18 августа Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом. После этого провели многостороннюю встречу с европейскими лидерами. Во время нее, в частности, говорили о гарантиях безопасности для Украины.
- Участие в переговорах приняли канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, президент Франции Эммануэль Макрон, генсек НАТО Марк Рютте и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
- После этого Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с российским диктатором Владимиром Путиным и Дональдом Трампом без предварительных условий, чтобы обсудить пути окончания войны.