Соцмережами розлетівся вираз обличчя прем'єр-міністерки Італії Джорджи Мелоні під час зустрічі з Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Ймовірно, їй було досить нудно на цих переговорах.

Мелоні час від часу "бігала" очима по кімнаті, або ж стискала губи, слухаючи промови інших політиків. Про це повідомляє 24 Канал.

Що у соцмережах кажуть про вираз обличчя Мелоні на зустрічі з Трампом?

Дехто з користувачів вважає, що Мелоні набридло базікання. Тоді як інші кажуть, що вона має такий вигляд, ніби "от-от помре від нудьги". Хтось навіть припускає, що італійська прем'єрка відчуває огиду.

Мелоні не може приховати огиду, яку відчуває, перебуваючи поруч із німецьким канцлером під час його розмови з Трампом,

– написав один з користувачів соцмереж.

Мелоні на зустрічі Трампа та європейських лідерів: відео з соцмереж

Вираз обличчя Мелоні на зустрічі з Трампом та європейськими лідерами / Скриншоти з соцмереж

Є й такі, хто захоплюється її виглядом та жартівливо запитує, чи не могла б вона мати ще більш знуджений вираз обличчя. Дехто каже, що затримка поглядів та захисна мова тіла у Мелоні, як поезія.

