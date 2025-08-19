"От-от помре від нудьги": у мережі обговорюють кумедний вигляд Мелоні на зустрічі з Трампом
- У соцмережах активно обговорюють вираз обличчя прем'єр-міністерки Італії Джорджи Мелоні під час зустрічі з Дональдом Трампом та іншими лідерами.
- Користувачі вважають, що вигляд Мелоні демонструє нудьгу або навіть огиду, тоді як деякі жартують про її вигляд.
Соцмережами розлетівся вираз обличчя прем'єр-міністерки Італії Джорджи Мелоні під час зустрічі з Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Ймовірно, їй було досить нудно на цих переговорах.
Мелоні час від часу "бігала" очима по кімнаті, або ж стискала губи, слухаючи промови інших політиків. Про це повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Під час зустрічі у Білому домі один з мікрофонів випадково записав зізнання Джорджії Мелоні
Що у соцмережах кажуть про вираз обличчя Мелоні на зустрічі з Трампом?
Дехто з користувачів вважає, що Мелоні набридло базікання. Тоді як інші кажуть, що вона має такий вигляд, ніби "от-от помре від нудьги". Хтось навіть припускає, що італійська прем'єрка відчуває огиду.
Мелоні не може приховати огиду, яку відчуває, перебуваючи поруч із німецьким канцлером під час його розмови з Трампом,
– написав один з користувачів соцмереж.
Мелоні на зустрічі Трампа та європейських лідерів: відео з соцмереж
Вираз обличчя Мелоні на зустрічі з Трампом та європейськими лідерами / Скриншоти з соцмереж
Є й такі, хто захоплюється її виглядом та жартівливо запитує, чи не могла б вона мати ще більш знуджений вираз обличчя. Дехто каже, що затримка поглядів та захисна мова тіла у Мелоні, як поезія.
Переговори у Вашингтоні: коротко про головне
- 18 серпня Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Після цього провели багатосторонню зустріч з європейськими лідерами. Під час неї, зокрема, говорили про гарантії безпеки для України.
- Участь у переговорах взяли канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єрка Італії Джоржа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Еммануель Макрон, генсек НАТО Марк Рютте та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.
- Після цього Володимир Зеленський заявив про готовність до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним і Дональдом Трампом без попередніх умов, щоб обговорити шляхи закінчення війни.