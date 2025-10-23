"Amazon для войны": первое подразделение Сил обороны обменяло "Е-баллы" на вооружение

3 отдельная штурмовая бригада первой обменяла боевые баллы за ликвидированную технику и противника на дроны через маркетплейс Brave1 Market. Усовершенствованная программа "Армия дронов" позволяет подразделениям оперативно заказывать технику, нужную в бою.

Первой бригадой, которая воспользовалась возможностью обменять баллы из Армии дронов на настоящие, стала 3-я штурмовая. Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, пишет 24 Канал.

Где можно обменять бонусы с "Армии дронов"?

Михаил Федоров рассказывает, что Минцифры создали так называемый Amazon для войны, чтобы подразделения могли напрямую заказывать необходимую для них технику на поле боя.

Первым подразделением, который обменял "Е-Балы" на дроны, стала 3 штурмовая бригада. От времени заказа до поставки тогда прошло всего 6 дней,

– рассказал Федоров.

Украинский маркетплейс Brave1 Market позволяет военным покупать необходимую для боя технику – от беспилотников до роботизированных систем и средств радиоэлектронной борьбы. Рассчитаться за заказ можно "Е-Балами" или средствами своей воинской части.

Михаил Федоров рассказал, что команда постоянно пытается улучшить "Армию дронов. Бонус", чтобы подразделения могли сосредоточиться на выполнении задач и быстро получать дополнительную технику от государства.

Сейчас на платформе доступно уже более 150 дронов и средств РЭБ от 40 производителей.

Как работает система "Е-Балы"?

Михаил Федоров рассказал, что баллы в системе "Армия дронов. Бонус" украинским военным начисляются за поражение техники и живой силы российской армии.

За повреждение танка – 20 баллов, за уничтожение – 40. Для получения достаточно загрузить несколько видео подтверждений в специальную систему. Федоров добавил, что сейчас 90% всех беспилотных подразделений ВСУ участвуют в этой программе.

Что известно об "Армии дронов. Бонус"?