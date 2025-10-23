"Amazon для войны": первое подразделение Сил обороны обменяло "Е-баллы" на вооружение
- 3 отдельная штурмовая бригада первой обменяла боевые баллы на дроны через маркетплейс Brave1 Market, реализуя программу "Армия дронов".
- Brave1 Market позволяет военным покупать технику за "Е-Балы" или средства воинской части, и уже более 150 дронов и средств РЭБ доступны от 40 производителей.
3 отдельная штурмовая бригада первой обменяла боевые баллы за ликвидированную технику и противника на дроны через маркетплейс Brave1 Market. Усовершенствованная программа "Армия дронов" позволяет подразделениям оперативно заказывать технику, нужную в бою.
Первой бригадой, которая воспользовалась возможностью обменять баллы из Армии дронов на настоящие, стала 3-я штурмовая. Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, пишет 24 Канал.
Где можно обменять бонусы с "Армии дронов"?
Михаил Федоров рассказывает, что Минцифры создали так называемый Amazon для войны, чтобы подразделения могли напрямую заказывать необходимую для них технику на поле боя.
Первым подразделением, который обменял "Е-Балы" на дроны, стала 3 штурмовая бригада. От времени заказа до поставки тогда прошло всего 6 дней,
– рассказал Федоров.
Украинский маркетплейс Brave1 Market позволяет военным покупать необходимую для боя технику – от беспилотников до роботизированных систем и средств радиоэлектронной борьбы. Рассчитаться за заказ можно "Е-Балами" или средствами своей воинской части.
Михаил Федоров рассказал, что команда постоянно пытается улучшить "Армию дронов. Бонус", чтобы подразделения могли сосредоточиться на выполнении задач и быстро получать дополнительную технику от государства.
Сейчас на платформе доступно уже более 150 дронов и средств РЭБ от 40 производителей.
Как работает система "Е-Балы"?
Михаил Федоров рассказал, что баллы в системе "Армия дронов. Бонус" украинским военным начисляются за поражение техники и живой силы российской армии.
За повреждение танка – 20 баллов, за уничтожение – 40. Для получения достаточно загрузить несколько видео подтверждений в специальную систему. Федоров добавил, что сейчас 90% всех беспилотных подразделений ВСУ участвуют в этой программе.
Что известно об "Армии дронов. Бонус"?
"Армия дронов.Бонус" поощряет подразделения баллами за результативные удары, которые затем можно использовать на "маркетплейсе прямого действия" для заказа дронов и боевого оборудования. В 2025 году планируется развитие роев дронов, анти-"шахед" систем, лазерного оружия и автономных систем поражения с большим финансированием инноваций.
Заявки с Brave1 Market передаются в Агентство оборонных закупок МО. Все документы оформляются онлайн – это устраняет бумажную волокиту и сокращает время. Весь цикл от заказа до поставки будет занимать от нескольких дней до нескольких недель, система заработала с августа 2025 года, а военные смогут рассчитываться баллами, заработанными в июне и раньше.
За более чем 10 месяцев к программе присоединилось более 400 подразделений, а это примерно 95% дроновых групп вдоль фронта, и количество уничтоженной вражеской техники выросло вдвое. Ежемесячно украинцы поражают тысячи единиц, среди которых танки, беспилотники, РЭБ-системы, склады боеприпасов, ПВО, пушки и гаубицы.