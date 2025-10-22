Украина в войне с Россией применяет около 9000 дронов ежедневно. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Что известно о применении украинских беспилотников?
Начальник управления радиоэлектронной борьбы ВСУ Иван Павленко рассказал на конференции Cipher Brief, которая состоялась 21 октября, что Украина сейчас использует от семи до девяти тысяч дронов в день.
А также сообщил, что в украинской армии в последние месяцы появились новые категории беспилотников, среди которых – различные типы дронов-перехватчиков. Они предназначены для сбивания российских БпЛА "Шахед" и даже вражеских управляемых ракет.
Экс-генерал США Дэвид Петреус, который тоже присоединился к конференции, признался, что такое количество поражает – ведь даже Соединенные Штаты производят лишь несколько сотен тысяч дронов в год.
То, что там происходит, действительно захватывает дух,
– добавил Петреус.
Будет ли соглашение с США?
После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году, Украине пришлось стремительно освоить качественное производство беспилотников. Разработчики научились гибкости и быстрому совершенствованию конструкций дронов, чтобы адаптироваться к изменениям в тактике и вооружении врага.
Поэтому Киев предложил США соглашение о производстве украинских БпЛА в Соединенных Штатах или в странах Европы. Это открывает возможность экспорта этих дронов для использования американскими вооруженными силами.
Как работают новые украинские беспилотники?
Новые украинские дроны-перехватчики сейчас являются ключевым элементом обороны – сбивая около 150 вражеских беспилотников за одну атаку. Украина сейчас ставит целью производить более 1000 таких БпЛА в день.
21 октября россияне подверглись одной из самых комбинированных атак. Из-за ударных и реактивных украинских дронов тревога раздавалась в Орловской, Брянской, Московской, Ленинградской, Псковской, Новгородской и Тверской областях.
Украинский надводный дрон Barracuda уничтожил российскую логистическую лодку. Этот БпЛА доставил FPV-дроны для атаки, кроме транспортных задач, он может быть ретранслятором сигнала, нести различное вооружение и имеет элементы искусственного интеллекта.