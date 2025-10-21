Что известно об остановке НПЗ?
Управляемый компанией "Роснефть" НПЗ в Поволжье подвергается атаке беспилотников уже второй раз за месяц, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
В "Роснефти" ситуацию на заводе не комментируют.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев только сообщил в соцсетях, что системы ПВО отражали атаку украинских дронов. Вследствие этого, по его словам, временно приостановили работу местного аэропорта и мобильного интернета.
- Однако источники издания отмечают, что предприятие остановило установку первичной перегонки CDU-11 мощностью 18 900 тонн в сутки, что дает около 138 540 баррелей.
- К тому же НПЗ пришлось отключить еще одну установку до воскресенья – CDU-9.
Ранее на заводе уже останавливали первичную переработку нефти после атаки дронов в сентябре. После новой атаки, по данным источников, завод может возобновить свою работу только в начале ноября.
Стоит знать! Новокуйбышевский НПЗ в 2024 году перерабатывал 5,74 миллиона тонн сырой нефти. Из нее он произвел 1,1 миллиона тонн бензина, 1,64 миллиона тонн дизеля и 1,27 миллиона тонн мазута.
Что известно об атаке на НПЗ?
У Генштабе ВСУ подтвердили, что в ночь на 19 октября Силы обороны Украины поразили Новокуйбышевский НПЗ. После атаки на территории предприятия произошли взрывы и пожар.
Заметим, что на этом заводе производят топливо, часть которого идет на нужды российской армии. Поэтому атаки дронов на предприятие регулярно повторяются.
Этот НПЗ по меньшей мере трижды подвергался атакам украинских дронов в 2025 году – в марте, августе и сентябре.
Атаки на НПЗ России: что еще стоит знать?
Также 19 октября под ударом украинских дронов оказался Оренбургский газоперерабатывающий завод. Мощные взрывы и последующий пожар привели к остановке работы одного из крупнейших газоперерабатывающих предприятий России.
Предприятие имеет колоссальные мощности - оно способно перерабатывать до 45 миллиардов кубометров природного газа и более 6 миллионов тонн газового конденсата и нефти ежегодно. В результате ночной атаки повреждения получила одна из технологических установок.
Кроме того, в ночь на 19 октября украинские силы нанесли удар по базе горюче-смазочных материалов во временно оккупированном Бердянске. После серии взрывов там вспыхнул масштабный пожар.