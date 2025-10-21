Що відомо про зупинку НПЗ?

Керований компанією "Роснєфть" НПЗ у Поволжі зазнає атаки безпілотників вже другий раз за місяць, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Казахстан скоротив видобуток газу після влучної атаки дронів на Росію, – Reuters

У "Роснєфті" ситуацію за на заводі не коментують.

Губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев лише повідомив у соцмережах, що системи ППО відбивали атаку українських дронів. Внаслідок цього, за його словами, тимчасово призупинили роботу місцевого аеропорту та мобільного інтернету.

Однак джерела видання зазначають, що підприємство зупинило установку первинної перегонки CDU-11 потужністю 18 900 тонн на добу, що дає близько 138 540 барелів.

До того ж НПЗ довелося відключити ще одну установку до неділі – CDU-9.

Раніше на заводі вже зупиняли первинну переробку нафти після атаки дронів у вересні. Після нової атаки, за даними джерел, завод може відновити свою роботу лише на початку листопада.

Варто знати! Новокуйбишевський НПЗ у 2024 році переробляв 5,74 мільйона тонн сирої нафти. З неї він виробив 1,1 мільйона тонн бензину, 1,64 мільйона тонн дизеля та 1,27 мільйона тонн мазуту.

Що відомо про атаку на НПЗ?

У Генштабі ЗСУ підтвердили, що у ніч проти 19 жовтня Сили оборони України вразили Новокуйбишевський НПЗ. Після атаки на території підприємства сталися вибухи та пожежа.

Зауважимо, що на цьому заводі виробляють паливо, частина якого йде на потреби російської армії. Тому атаки дронів на підприємство регулярно повторюються.

Цей НПЗ щонайменше тричі зазнавав атак українських дронів у 2025 році – у березні, серпні та вересні.

Атаки на НПЗ Росії: що ще варто знати?