"Amazon для війни": перший підрозділ Сил оборони обміняв "Є-бали" на озброєння

3 окрема штурмова бригада першою обміняла бойові бали за ліквідовану техніку та противника на дрони через маркетплейс Brave1 Market. Удосконалена програма "Армія дронів" дозволяє підрозділам оперативно замовляти техніку, потрібну в бою.

Першою бригадою, яка скористалась можливістю обміняти бали з Армії дронів на справжні, стала 3-тя штурмова. Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров, пише 24 Канал.

Читайте також У США вражені масштабами: скільки дронів Україна використовує щодня

Де можна обміняти бонуси з "Армії дронів"?

Михайло Федоров розповідає, що Мінцифри створили так званий Amazon для війни, щоб підрозділи могли напряму замовляти необхідну для них техніку на полі бою.

Першим підрозділом, який обміняв "Є-Бали" на дрони, стала 3 штурмова бригада. Від часу замовлення до постачання тоді минуло лише 6 днів,

– розповів Федоров.

Український маркетплейс Brave1 Market дозволяє військовим купувати необхідну для бою техніку – від безпілотників до роботизованих систем і засобів радіоелектронної боротьби. Розрахуватись за замовлення можна "Є‑Балами" або коштами своєї військової частини.

Михайло Федоров розповів, що команда постійно намагається покращити "Армію дронів. Бонус", щоб підрозділи могли зосередитись на виконаннях завдань і швидко отримувати додаткову техніку від держави.

Наразі на платформі доступно вже понад 150 дронів та засобів РЕБ від 40 виробників.

Як працює система "Є-Бали"?

Михайло Федоров розповів, що бали в системі "Армія дронів. Бонус" українським військовим нараховуються за ураження техніки та живої сили російської армії.

За пошкодження танка – 20 балів, за знищення – 40. Для отримання достатньо завантажити декілька відео підтверджень в спеціальну систему. Федоров додав, що наразі 90% усіх безпілотних підрозділів ЗСУ беруть участь у цій програмі.

Що відомо про "Армію дронів. Бонус"?