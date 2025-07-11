Цифровые бонусы для фронта

Украинские военные подразделения отныне могут использовать заработанные е-баллы за успешные боевые операции для приобретения необходимого оборудования через платформу Brave1 Market. Авторизация происходит через систему DELTA, что обеспечивает безопасность и удобство. В перечне доступных технологий – кодифицированные беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), наземные роботизированные комплексы (НРК) и даже некодифицированные FPV-дроны. Это позволяет подразделениям самостоятельно выбирать именно те решения, которые больше всего соответствуют их потребностям на поле боя? 24 Канал со ссылкой на сообщение Михаила Федорова.

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Процесс заказа полностью цифровизирован. После выбора технологий на платформе Brave1 Market заявка передается в систему DOT-Chain Defence, которой занимается Агентство оборонных закупок Министерства обороны Украины. Все документы, от контрактов до актов приема, формируются онлайн, что исключает бумажную волокиту и значительно сокращает время ожидания. По новой модели весь цикл – от заказа до поставки – будет занимать всего несколько недель. Военные смогут воспользоваться этой системой уже с августа 2025 года, используя баллы, заработанные в июне, а также неизрасходованные ранее.

Кроме того, платформа Brave1 теперь будет отвечать за верификацию поражений и начисление баллов. Это не только упрощает процесс фиксации результатов боевых действий, но и позволяет собирать подробную статистику и проводить анализ эффективности применения технологий на фронте. Министерство цифровой трансформации продолжит формировать политику программы, тогда как Агентство оборонных закупок будет обеспечивать оперативные закупки и поставки.

Программа "Армия дронов.Бонус" уже доказала свою эффективность. За более чем 10 месяцев к ней присоединилось более 400 подразделений, что составляет около 95% всех дроновых групп, действующих вдоль линии фронта. Благодаря системе количество уничтоженной вражеской техники выросло вдвое. Ежемесячно военные поражают тысячи единиц техники, среди которых танки, беспилотники, системы РЭБ, склады боеприпасов, противовоздушная оборона, пушки и гаубицы. Эта программа стала настоящим прорывом, ведь мотивирует бойцов и одновременно предоставляет государству важные данные с поля боя для стратегических решений.



Е-Балы 2.0 / Инфографика Минцифры

Разработчики системы постоянно совершенствуют ее, внося изменения в реальном времени. Главная цель – минимизировать бюрократические препятствия, чтобы военные могли сосредоточиться на защите страны и уничтожении врага.