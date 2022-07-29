Президент зерновой ассоциации увидел позитив в отказе Египта от украинского зерна

Египет отменил контракты с Украиной более чем на 240 тысяч тонн зерна, которые были забронированы еще в феврале и марте. Тем не менее, эксперты успокаивают, мол, не все так плохо, ведь на нас, например, даже не наложили штрафные санкции за это.

Об этом 24 каналу рассказал президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев. Он говорит, что бывают такие случаи, как этот – что Египет разорвал соглашения по зерну с Украиной.

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По его словам, это был не столь большой объем для нашей страны.

"Даже те компании, которые продавали это зерно, продали заранее, еще до войны. Поэтому сейчас поставлять зерно Египту вовремя было бы трудно", – подчеркнул эксперт.

В то же время Горбачев подчеркнул, что отказ без каких-либо штрафных санкций в этом вопросе – это положительный сигнал.

Никто в суд не пошел и не сказал, что "вывозите, как хотите. Нам все равно, сколько вам это обойдется". Я это воспринимаю как положительный сигнал,

– сказал он.

А относительно того, будут ли последствия для России из-за того, что она ворует украинское зерно, то президент зерновой ассоциации считает, что обязательно будут.

"Все эти случаи фиксируются на международном уровне. И после окончания войны Украина сможет получить компенсации за утраченное имущество, в том числе и зерно", – сказал он.

Какие страны сейчас больше всего нуждаются в украинском зерне? На это Горбачев сказал, что Украина всегда экспортировала около 30% зерна в Африку и около 40% – в Азию.

По его словам, Египет, Тунис, Индонезия, Марокко и находящиеся выше Тахана африканские страны нуждаются в украинском зерне.

Он подчеркнул, что Украине теперь нужно каждый год готовиться к разным "сюрпризам". Поэтому нам нужно иметь "в резерве" такие пути, по которым мы сможем экспортировать зерно”. "Но это настолько дорого, что фермер не сможет выдержать их, не сокращая производство", – добавил он. А морским путем экспортировать урожай дешевле всего.

С Украиной и россией подписали зерновые соглашения

Недавно Украина и Россия подписали отдельные соглашения с ООН и Турцией по вывозу зерна. Речь идет о разблокировании трех черноморских портов. Это откроет путь к значительным объемам экспорта зерна из Украины.

Однако уже через сутки после подписания соглашений, 23 июля, российские захватчики нанесли ракетный удар по Одессе. Враг выпустил сразу 4 ракеты типа "Калибр". Две из них попали в Одесский порт.

В кремле же рассказали байку, будто обстрел Одесского порта совсем не мешает экспорту зерна.

Маршрут морского каравана будет начинаться вблизи Одессы и будет тянуться на остров Змеиный. Далее будет район формирования караванов.

Отметим, что украинские порты уже разблокировали для экспорта зерна. Подготовили путь и для прохода грузовых судов. В сети опубликовал карту, как будут вывозить зерно.

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