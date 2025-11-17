Зеленский наградил орденом "За заслуги" ведущую 24 Канала Екатерину Соляр
Украинский лидер Владимир Зеленский по случаю Дня работников радио, телевидения и связи наградил орденом ведущую 24 Канала Екатерину Соляр.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на официальное интернет-представительство Президента Украины, где опубликовали соответствующий указ.
Президент наградил орденом Екатерину Соляр: что известно?
Владимир Зеленский по случаю Дня работников радио, телевидения и связи наградил орденами ряд журналистов. В частности, награду получила украинская ведущая Екатерина Соляр.
В сообщении говорится, что награждение орденами проводится "за весомый личный вклад в развитие телевидения, радиовещания и связи в Украине, высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные во время освещения событий полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины".
Журналистку, ведущую 24 Канала акционерного общества Телерадиокомпания "Люкс" Екатерину Соляр наградили орденом "За заслуги" III степени.
Кто из журналистов получил награду посмертно?
В частности, Президент наградил орденами французского журналиста Антони Лалликана и украинского фотографа Константина Гузенко. Мужчины погибли в результате вооруженной агрессии России.
Французский фотожурналист Антони Лалликан погиб 3 октября в результате удара дрона в Донецкой области. Вместе с ним на месте работал журналист и фотограф-фрилансер Григорий Иванченко. Он получил ранения.
Военнослужащий Константин Гузенко погиб на войне 2 ноября. Он присоединился к проекту Ukraїner фотографом в 2020 году. О Гузенко вспоминают, что он никогда не боялся ехать и снимать, какие бы угрозы его не ждали. Впоследствии он сам стал морским пехотинцем.