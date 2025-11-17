Зеленський нагородив орденом "За заслуги" ведучу 24 Каналу Катерину Соляр

Військовослужбовець Костянтин Гузенко загинув на війні 2 листопада. Він долучився до проєкту Ukraїner фотографом у 2020 році. Про Гузенка згадують, що він ніколи не боявся їхати й знімати, які б загрози на нього не чекали. Згодом він сам став морським піхотинцем.