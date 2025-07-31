Про це 24 Каналу розповіла ведуча Катерина Соляр, квартира якої також пошкоджена через російську атаку. Вона підкреслила, що співчуває родинам всіх загиблих і тим, кого ще досі намагаються врятувати з-під завалів.

До теми Масований удар по Києву: фоторепортаж з місць обстрілу

Куди влучила російська ракета внаслідок атаки по Києву?

Російська пропаганда стверджує, що, атакуючи Київ в ніч на 31 липня, окупанти начебто досягли своїх військових цілей. Катерина Соляр показала та розповіла, які частини міста насправді обстріляв ворог.

Це була лісопосадка, тут були дерева. Їх сьогодні зранку обпиляли, аби дістати уламок збитої ракети, яка падала прямо тут. Якби вона не була збита, то я не знаю в який із будинків, що тут є, вона прилетіла б і скільки жертв ми б мали сьогодні до вечора,

– сказала вона.

Уламки збитої ракети лежали на території житлового комплексу ведучої 24 Каналу та на інших.

Важливо! Удар по Києву призвів до значних руйнувань цивільної інфраструктури й численних жертв. Загинуло щонайменше 8 людей, серед них дитина, а постраждали понад 130 осіб, зокрема немовля. Найбільших втрат зазнали Святошинський і Солом'янський райони столиці, де ракета зруйнувала житлові будинки, школи, лікарні й інші об'єкти.

Крім того, Соляр показала так звані "склади із боєприпасами", за версією російської пропаганди, які також були зруйновані внаслідок нічної атаки по Києву. Насправді ж це були гаражі місцевих жителів, які зберігали там свої автівки чи інші побутові речі.

Також згоріло багато автомобілів, які були припарковані поблизу житлових комплексів.

Все зовсім не схоже на ракети, ППО, дрони чи склади з боєприпасами. Скло (від вибитих вибуховою хвилею вікон – 24 Канал) вивозять одні за одними автівки та трактори. Його дуже багато,

– зауважила ведуча 24 Каналу.

Вона додала, що пропагандисти залишаються пропагандистами й ще довго розповідатимуть свої брехливі історії про масовані атаки по Україні.