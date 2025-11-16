Про це пише 24 Канал із посиланням на офіційне інтернет-представництво Президента України, де опублікували відповідний указ.

Кого з журналістів нагородили орденами посмертно?

У повідомленні зазначають, що нагородження орденами проводиться "за вагомий особистий внесок у розвиток телебачення, радіомовлення і зв'язку в Україні, високий професіоналізм і самовідданість, виявлені під час висвітлення подій повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України".

Посмертно нагородили орденом "За заслуги" III ступеня французького журналіста з агентства "Hans Lucas" Антоні Лаллікана. Крім того, аналогічний орден отримав загиблий фотограф Костянтин Гузенко, відомий своєю роботою фотографа в медіапроєкті Ukraїner.

Що відомо про загибель Лаллікана та Гузенка?