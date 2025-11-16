Про це пише 24 Канал із посиланням на офіційне інтернет-представництво Президента України, де опублікували відповідний указ.
Кого з журналістів нагородили орденами посмертно?
У повідомленні зазначають, що нагородження орденами проводиться "за вагомий особистий внесок у розвиток телебачення, радіомовлення і зв'язку в Україні, високий професіоналізм і самовідданість, виявлені під час висвітлення подій повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України".
Посмертно нагородили орденом "За заслуги" III ступеня французького журналіста з агентства "Hans Lucas" Антоні Лаллікана. Крім того, аналогічний орден отримав загиблий фотограф Костянтин Гузенко, відомий своєю роботою фотографа в медіапроєкті Ukraїner.
Що відомо про загибель Лаллікана та Гузенка?
Нагадаємо, що 3 жовтня на Донеччині від удару дрона загинув французький фотожурналіст Антоні Лаллікан. Разом з ним на місці працював журналіст та фотограф-фрілансер Григорій Іванченко. Він отримав поранення.
Українські військові розповіли, що обидва журналісти були у засобах індивідуального захисту, а на їх бронежилетах був напис "PRESS".
Військовий Костянтин Гузенко загинув на війні 2 листопада. Він долучився до проєкту Ukraїner фотографом у 2020 році. Про Гузенка згадують, що він ніколи не боявся їхати й знімати, які б загрози на нього не чекали. Згодом він сам став морським піхотинцем.