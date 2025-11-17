Про це пише 24 Канал із посиланням на офіційне інтернет-представництво Президента України, де опублікували відповідний указ.
Президент нагородив орденом Катерину Соляр: що відомо?
Володимир Зеленський з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку нагородив орденами низку журналістів. Зокрема, нагороду отримала українська ведуча Катерина Соляр.
У повідомленні йдеться, що нагородження орденами проводиться "за вагомий особистий внесок у розвиток телебачення, радіомовлення і зв'язку в Україні, високий професіоналізм і самовідданість, виявлені під час висвітлення подій повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України".
Журналістку, ведучу 24 Каналу акціонерного товариства Телерадіокомпанія "Люкс" Катерину Соляр нагородили орденом "За заслуги" III ступеня.
Хто з журналістів отримав нагороду посмертно?
Зокрема, Президент нагородив орденами французького журналіста Антоні Лаллікана та українського фотографа Костянтина Гузенка. Чоловіки загинули внаслідок збройної агресії Росії.
Французький фотожурналіст Антоні Лаллікан загинув 3 жовтня унаслідок удару дрона на Донеччині. Разом з ним на місці працював журналіст та фотограф-фрілансер Григорій Іванченко. Він отримав поранення.
Військовослужбовець Костянтин Гузенко загинув на війні 2 листопада. Він долучився до проєкту Ukraїner фотографом у 2020 році. Про Гузенка згадують, що він ніколи не боявся їхати й знімати, які б загрози на нього не чекали. Згодом він сам став морським піхотинцем.