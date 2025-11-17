Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на официальное интернет-представительство Президента Украины, где опубликовали соответствующий указ.

Президент наградил орденом Екатерину Соляр: что известно?

Владимир Зеленский по случаю Дня работников радио, телевидения и связи наградил орденами ряд журналистов. В частности, награду получила украинская ведущая Екатерина Соляр.

В сообщении говорится, что награждение орденами проводится "за весомый личный вклад в развитие телевидения, радиовещания и связи в Украине, высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные во время освещения событий полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины".

Журналистку, ведущую 24 Канала акционерного общества Телерадиокомпания "Люкс" Екатерину Соляр наградили орденом "За заслуги" III степени.

Кто из журналистов получил награду посмертно?