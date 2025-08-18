Елена Зеленская написала письмо первой леди США Мелании Трамп. Жена Зеленского отметила ее обращение к Владимиру Путину относительно депортированных Россией украинских детей.

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на обращение Владимира Зеленского к Дональду Трампу во время их пресс-конференции в Белом доме.

Смотрите также Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне: главные заявления президентов

За что Елена Зеленская поблагодарила Меланию Трамп?

Первая леди Украины обратилась к Мелании Трамп с благодарностью за неравнодушие к вопросу депортации украинских детей в Россию. Ранее она подняла эту проблему, обратившись к Владимиру Путину.

Первая леди Украины передала письмо первой леди США, это не вам письмо. Это очень чувствительная тема,

– отметил президент Зеленский.

Напомним, Мелания Трамп передала главе Кремля фото депортированных украинских детей на встрече на Аляске. Первая леди США призвала Владимира Путина защитить детей и позаботиться о будущих поколениях.

О чем написала Мелания Трамп Путину?

Письмо Мелании Трамп к Путину заканчивается словами "Время пришло". Она отметила, что каждый ребенок в мире мечтает о любви, возможности и защищенности от опасностей. А лидеры стран, по словам американской первой леди, должны заботиться и нести ответственность за поддержку этих детей.

Зеленский и Трамп проводят встречу: последние новости

На встрече лидеры Украины и США говорили о завершении войны, гарантии безопасности и поддержку США. Украинскую делегацию представляют президент Зеленский, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров, посол Украины в США Оксана Маркарова, заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и заместитель руководителя Офиса Павел Палиса.

Дональд Трамп заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским 18 августа может быть заключено мирное соглашение, а если этого не произойдет, то США прекратят поддержку Украины.

Если сегодня все пройдет хорошо, мы будем иметь трехстороннюю встречу – и я думаю, что тогда появится реальный шанс завершить войну,

– рассказал журналистам Дональд Трамп.

В 22:00 запланирован разговор американского президента с лидерами ЕС, НАТО, Финляндии, Германии, Франции, Италии и Великобритании.