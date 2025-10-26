Европа выделила сотни миллионов Украине перед сложной зимой: посол рассказала, куда пойдут деньги

Европейский Союз готовит новый пакет поддержки для украинского энергосектора накануне зимы. К уже предоставленным трем миллиардам евро ЕС ввел уникальную гарантию на 800 миллионов для экстренной закупки газа.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова в эфире 24 Канала рассказала, что помощь охватывает ремонт энергосетей и поставки генераторов и трансформаторов. Она отметила, что новая финансовая гарантия поможет Украине справиться с вызовами зимнего сезона.

Какую помощь ЕС оказывает украинской энергосистеме?

Европейский Союз продолжает поддерживать Украину в восстановлении и укреплении энергетической инфраструктуры. Подготовку к новому зимнему сезону начали еще весной, чтобы быстро реагировать на возможные повреждения энергосетей. Одним из ключевых решений стала гарантия нового типа на 800 миллионов евро для экстренной закупки газа через Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк. Она отметила, что эта поддержка является частью более широкой программы помощи, которая уже превысила три миллиарда евро.

Мы фактически впервые предоставили уникальную гарантию на 800 миллионов для экстренной закупки газа через ЕБРР и ЕИБ,

– объяснила посол ЕС в Украине.

Европейский Союз сосредоточил помощь не только на финансировании, но и на практическом восстановлении энергетической инфраструктуры. Украина получает оборудование для ремонта электросетей, газораспределительных систем и компрессорных станций. Часть техники и материалов ЕС поставляет непосредственно, остальные – через программы поддержки государственных энергетических компаний.

Мы оказываем помощь не только генераторами для людей и предприятий, но и трансформаторными и компрессорными станциями, чтобы отремонтировать электросеть и газораспределительные сети,

– рассказала Катарина Матернова.

ЕС продолжает помогать украинским предприятиям в ремонте поврежденного оборудования. Такая поддержка помогает быстрее восстанавливать критические объекты и обеспечивать стабильность энергосистемы.

Европа поддерживает украинскую энергетику зимой

После синхронизации электросетей Украины и Молдовы с европейской энергосистемой Киев получил дополнительный источник электроэнергии. Ежедневно Украина может получать более двух гигаватт мощности из Европы, что стало важным резервом во время обстрелов. Эта система обеспечивает стабильность поставок даже в случае повреждения украинских энергетических объектов.

Мы обеспечиваем более двух гигаватт электроэнергии ежедневно после того, как наши энергосистемы были соединены. Это очень важная резервная система для Украины,

– объяснила Матернова.

Европа помогает не только в аварийных поставках, но и в развитии новых направлений энергетики. ЕС поддерживает производителей солнечной, ветровой и биоэнергии, чтобы способствовать распределенному энергоснабжению и повышению устойчивости системы.

Пример солидарности: как Литва передала Украине электростанцию

В рамках совместных программ Европейский Союз поддерживает практические проекты помощи Украине. ЕС не только финансирует доставку оборудования, но и обеспечивает его транспортировку и логистику. Один из примеров такого сотрудничества – инициатива Литвы, которая подарила Украине тепловую электростанцию.

Мы фактически поддерживаем транспортировку, логистику и доставку всего этого оборудования в Украину. Например, литовцы подарили Украине тепловую электростанцию, которую разобрали на части и доставили поэтапно,

– отметила посол ЕС в Украине.

Она подчеркнула, что такое сотрудничество демонстрирует готовность европейских стран помогать не только финансово, но и технически. Это позволяет Украине быстрее восстанавливать поврежденные объекты и готовиться к зиме в условиях постоянной угрозы новых обстрелов.

