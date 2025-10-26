Госпожа посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказала больше о том, какие проблемы еще придется решить Украине, чтобы стать членом ЕС. А также предположила, когда именно может произойти вступление нашего государства в Евросоюз.
Смотрите также Деглобализация разрывает мир на три полюса: какое место Украины в зонах влияния между США, Китаем и ЕС
Какие проблемы есть в Украине на пути к вступлению в ЕС?
В начале осени Европейская комиссия опубликовала заявление, где говорилось об обеспокоенности коррупцией, свободой слова и СМИ, оппозицией и земельными вопросами в Украине. Ранее госпожа посол ЕС Катарина Матернова предположила, что Украина может стать членом Евросоюза уже к 2030 году, преодолев упомянутые проблемы.
"Меня часто спрашивают о свободе СМИ. Люди жалуются на телемарафон, но у вас есть и плюрализм СМИ. У вас есть "Суспільне", которое мы сильно поддерживаем как политически, так и финансово. Это СМИ стало одним из самых доверенных на местном уровне. Поэтому у вас здесь действительно есть плюрализм медиа, что поражает на четвертом году (полномасштабной – 24 Канал) войны", – отметила Катарина Матернова.
Важно! Полное интервью с Катариной Матерновой смотрите скоро на ютубе 24 Канала!
Вопрос же коррупции, его с Украиной проговаривали в течение многих лет.
Украина достигла огромного прогресса в развитии инфраструктуры антикоррупционных органов, они функционируют. Да, у вас бывают неудачи, как в июле (говорится о законопроекте, который ограничивал права НАБУ и САП – 24 Канал), но я всегда говорю, что прогресс никогда не бывает линейным. На пути всегда будут препятствия,
– подчеркнула госпожа посол ЕС.
Работая с Украиной уже более 10 лет, Матернова отметила, что тенденция за эти годы безусловно положительная.
Евроинтеграция Украины: важные новости
Победитель парламентских выборов в Чехии Андрей Бабиш заявил, что Украина якобы не готова стать членом Европейского Союза. По его словам, сначала необходимо закончить войну.
В издании Deutsche Welle сообщали, что переговорные кластеры по вступлению Украины в ЕС могут открыть в 2026 году, хотя начать их планировали еще в 2025 году. Дело в том, что хотя Украина выполнила все необходимые условия, Венгрия блокирует начало переговоров. Однако в 2026 году в Венгрии пройдут выборы, поэтому в Евросоюзе надеются, что с вероятной сменой власти, вопрос удастся решить.