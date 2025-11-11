Есть 2 варианта: политолог предположил стратегию команды Зеленского по "делу Миндича"

Прокурор САП сообщил, что Тимур Миндич осуществлял "воздействие на энергетику" через тогдашнего министра энергетики Германа Галущенко. Также он влиял и на сферу обороны через действующего тогда министра Рустема Умерова. Эксглава минобороны с внезапной командировкой уехал в Турцию.

Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, что неизвестно, вернется ли Умеров из командировки. Он напомнил, что кейс экс-вице-премьера Алексея Чернышова свидетельствует о том, что иногда приходится возвращаться, даже когда нет особого желания.

Смотрите также Бизнесмен из орбиты Коломойского: что известно о Тимуре Миндиче и как он мог уехать из страны

Связаны ли дела Кудрицкого и Галущенко?

Саакян отметил, что возвращение Умерова в Украину будет зависеть от того, какую стратегию обороны выберет, даже не Офис Президента и не власть в целом, а именно команда президента.

"Я бы не исключал того, что некоторые политические команды внутри власти могут пользоваться этой ситуацией, а где-то даже и провоцировать для того, чтобы потеснить одни группы и наоборот усилить другие", – подчеркнул он.

Обратите внимание! Секретарь СНБО Рустем Умеров 11 ноября прибыл в Турцию, где должен обсудить возобновление процесса обмена пленными. Также в ближайшие дни он продолжит работать над этим вопросом на Ближнем Востоке.

Антикоррупционные органы на этот раз должны лучше сделают свою работу, чем в предыдущих кейсах, где все ограничивалось только обнародованием записей.

Для них крайне важно продемонстрировать свою состоятельность перед украинским обществом, которое вступилось, выйдя с картонками за антикоррупционные органы. Теперь можно прямо говорить, что тогдашние попытки решить вопрос антикоррупционных органов, как были слабоэффективными. Сейчас, к сожалению, мы еще не видим каких-то результатов, хотя и надежда появляется,

– подчеркнул политолог.

Есть второй разрез этой истории. Это потенциальное дело за рубежом, поскольку в нем фигурируют долларами Соединенных Штатов. Недаром было засвидетельствовано на фотографиях происхождение этих долларов.

Это был определенный намек на то, что дело может быть и в американской юрисдикции. Тем более, что уже звучали определенные сливы о том, что, возможно, ФБР причастно к расследованию дела Миндича и шире всех вокруг него,

– предположил он.

Саакян напомнил о деле Владимира Кудрицкого, и если взять все то, что ему инкриминируют, то это не очень клеится к нему. Однако, если заменить его фамилию на фамилию, например, Галущенко, то оказывается, что те вещи, которые инкриминируются, выглядят значительно релевантнее.

"Я бы не исключал, что мы имеем многоуровневое дело, в котором есть еще и третий уровень – это попытка завести свои счета внутри самой властной команды", – объяснил политолог.

Как может отреагировать Зеленский?

Возвращение или не возвращение Умерова, по мнению Олега Сааякна, будет зависеть от того, по какому пути пойдет сейчас Зеленский. У него есть два пути:

Первый – вступиться за своих перед лицом антикоррупционных органов и это запустит дальнейшую траекторию и логику развития событий со своими рисками и своими сильными сторонами.

Второй – наоборот стать на сторону правоохранительных органов и сказать: "Такой коррупции не должно быть, даже если это близкое окружение, то должна быть еще более жесткая ответственность, потому что своих перед лицом коррупции нет.

Сейчас Зеленский сделал шаг признания антикоррупционных действий и того, что коррупция там может быть, но не занял жесткой позиции – то есть выиграл время,

– сказал политолог.

Но выиграть можно пару недель максимум, однако определяться придется. И в зависимости от того, какую позицию займет власть, будет зависеть, будут ли возвращаться определенные участники и упомянутые лица в материалах дела в Украину. А также возьмет ли власть на себя политический и репутационный удар за часть своей команды, или наоборот откажется от них и попытается очиститься.

Операция "Мидас", которую проводят НАБУ и САП: что нового?