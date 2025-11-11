Є 2 варіанти: політолог припустив стратегію команди Зеленського у "справі Міндіча"

Прокурор САП повідомив, що Тімур Міндіч здійснював "вплив на енергетику" через тодішнього міністра енергетики Германа Галущенка. Також він впливав і на сферу оборони через чинного тоді міністра Рустема Умєрова. Ексглава міноборони з раптовим відрядженням виїхав до Туреччини.

Політолог Олег Саакян розповів 24 Каналу, що невідомо, чи повернеться нинішній секретар РНБО Умєров з відрядження. Він нагадав, що кейс ексвіцепрем'єра Олексія Чернишова свідчить про те, що інколи доводиться повертатися, навіть коли немає особливого бажання.

Чи пов'язані справи Кудрицького та Галущенка?

Саакян наголосив, що повернення Умєрова в Україну залежатиме від того, яку стратегію оборони вибере, навіть не Офіс Президента і не влада в цілому, а саме команда президента.

"Я б не виключав того, що деякі політичні команди всередині влади можуть користуватися цією ситуацією, а десь навіть і провокувати для того, щоби потіснити одні групи і навпаки посилити інші", – підкреслив він.

Зверніть увагу! Секретар РНБО Рустем Умєров 11 листопада прибув до Туреччини, де має обговорити відновлення процесу обміну полоненими. Також найближчими днями він продовжить працювати над цим питанням на Близькому Сході.

Антикорупційні органи, на його думку, цього разу мали б краще зробити свою роботу, ніж в попередніх кейсах, де все обмежувалося тільки оприлюдненням записів.

Для них вкрай важливо продемонструвати свою спроможність перед українським суспільством, яке вступилося за них, вийшовши на протести з картонками. Тепер можна прямо говорити, що тодішнє намагання вирішити питання антикорупційних органів, було використано виключно як привід для того, щоб не запропонувати покращення, а знести їх, підпорядкувати політичній логіці,

– наголосив політолог.

Є другий розріз цієї історії, за його словами, – це потенційна справа за кордоном, оскільки у ній фігурують долари США. Недарма було засвідчено на фотографіях походження цих доларів.

Це був певний натяк на те, що справа може бути і в американській юрисдикції. Тим паче, що вже лунали певні зливи про те, що, можливо, ФБР причетно до розслідування справи Міндіча і ширше – всіх навколо нього,

– припустив він.

Саакян нагадав про справу Володимира Кудрицького, і якщо взяти все те, що йому інкримінують, то це не дуже клеїться до нього. Проте, якщо замінити його прізвище на прізвище, наприклад, Галущенко, то виявляється, що ті речі, які інкримінуються, виглядають значно релевантнішими.

"Я б не виключав, що ми маємо багаторівневу справу, в який є ще і третій рівень – це намагання звести рахунки всередині владної команди", – пояснив політолог.

Як може відреагувати Зеленський?

Повернення чи не повернення Умєрова, на думку Олега Саакяна, залежатиме від того, по якому шляху піде зараз Зеленський. В нього є два варіанти:

Перший – заступитися за своїх перед обличчя антикорупційних органів, і це запустить подальшу траєкторію і логіку розвитку подій зі своїми ризиками, але й сильними сторонами.

Другий – навпаки стати на бік правоохоронних органів і сказати, що такої корупції не має бути. А якщо справа стосується близького оточення, то має бути ще жорсткіша відповідальність, бо своїх перед обличчям корупції немає.

Наразі Зеленський зробив крок визнання антикорупційних дій і того, що корупція там може бути. Проте не посів жорсткої позиції – тобто виграв час,

– сказав політолог.

Однак виграти можна, на думку Саакяна, максимум пару тижнів, проте визначатися все одно доведеться. Від того, яку позицію посяде влада, залежатиме, чи повертатимуться певні учасники і згадані особи в матеріалах справи в Україну. А також чи влада візьме на себе політичний і репутаційний удар за частину своєї команди, чи навпаки відмовиться від них і спробує очиститися.

