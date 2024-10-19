Тишина в космосе: почему человечество до сих пор не нашло разумных инопланетных цивилизаций

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Менее чем за семь десятилетий человечество прошло путь от неумения летать до прогулки по Луне. Более века понадобилось на переход от первого базового компьютера к смартфону в кармане каждого человека с доступом ко всем знаниям. Исходя из этих сравнений, можно представить, что технологические возможности человечества – безграничны.

Однако возникает вопрос – где тогда множество космических цивилизаций, которые достигли неограниченного развития и колонизировали всю галактику, как в кино или книгах фантастов? Этот вопрос много лет смущает ученых, его выразил физик Энрико Ферми в 1950 году. Парадокс Ферми звучит так: "Почему вселенная такая тихая?".

Возможно, причина в том, что существует технологический предел развития, что мешает цивилизациям распространиться на всю галактику и дальше. 24 Канал публикует перевод материала Space.com о том, почему мы не встречаемся с инопланетянами.

Преграда, которую невозможно преодолеть

Если наша Солнечная система молодая по сравнению с остальной Вселенной и когда-то люди смогут осуществить межзвездные путешествия, разве мы не должны были увидеть признаки того, что другие разумные существа уже распространились по всему космосу? В общем, где инопланетяне?, – спрашивал Ферми.

Сейчас ученые предполагают, что существует универсальный предел технологического развития (ULTD) для каждого разумного вида во Вселенной, и этот предел значительно ниже способности цивилизации колонизировать целую галактику, Антонио Гелис-Фильо, исследователь из Бразилии, предложил эту точку зрения в недавней статье, опубликованной в журнале Futures.

Если гипотеза ULTD правильная, то никогда не существовало, нет и никогда не будет чего-то вроде межзвездной цивилизации или чего-то подобного межзвездному разговору,

– прокомментировал Гелис-Фильо изданию Space.com.

Физик, лауреат Нобелевской премии Ричард Фейнман как-то сказал: "Я не понимаю того, чего я не могу создать". Наиболее простое объяснение этого утверждения – нашу технологию (то, что мы можем создать) ограничено нашими же знаниями.

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Есть естественные ограничения человеческой технологии – например, мы не можем путешествовать быстрее скорости света.

Есть и другие барьеры – человеческая биология. Конечно, человечество создало технологии, что могут помочь обойти ограничения – микроскопы, телескопы, компьютеры. Но чем сложнее эти технологии, тем больше они стоят человечеству.

Такие проекты, как Большой адронный коллайдер в CERN стоимостью 4,75 миллиарда долларов на строительство и 286 миллионов долларов в год, Международная космическая станция (3 миллиарда долларов в год) и международные усилия по достижению ядерного синтеза в ИТЭР (по оценкам, 18–20 миллиардов долларов на строительство) показывают, что человеческие усилия, направленные на исследование наших научных горизонтов, требуют увеличения энергии и ресурсов.

Если быть откровенным, факт заключается в том, что последним крупным фундаментальным достижениям в науке о Вселенной (макро- и микросферы, космология и квантовая механика) – почти сто лет,

– говорит Гелис Фильо.

Безусловно, черные дыры и другие явления сегодня гораздо лучше понятны, чем столетие назад, но их теория не имеет такого значимого влияния на человеческую технологию, как теория относительности и квантовая механика, утверждает Гелис-Фильо.

Просто сравните научную эволюцию с 1830 года (нет теории эволюции, нет теории электромагнетизма) до 1930 года (теория относительности и квантовая механика уже есть) и с 1930 до 2024 (все еще нет объединяющей теории), чтобы мы поняли, что скорость прогресса замедляется, мягко говоря. Низко свисающие плоды уже собраны. Остальные, кажется, свисают на невероятно высоких ветвях,

– утверждает Гелис-Фильо.

Уже сейчас цена ограничивает развитие науки. Недавно Европейская комиссия отказалась от своего плана выбрать несколько передовых исследовательских проектов стоимостью миллиард евро, которые включали планы преобразования солнечной и ветровой энергии в топливо, а также применение клеточной и генной терапии в клинических условиях.

В таком случае развитие новых технологий, которые способствуют новым прорывам в нашем понимании реальности, также остановится вместе с нашими мечтами стать межзвездной цивилизацией.

Любой разумной цивилизации в космосе придется столкнуться с таким же сценарием, считает Гелис-Фильо. Они должны будут принять решение – строить ускоритель элементарных частиц размером с Млечный Путь, чтобы проверить новую теорию, или построить необходимую инфраструктуру для выживания цивилизации.

Как общество влияет на угасание цивилизации

Гелис-Фильо также считает, что историю сноса и падения различных человеческих цивилизаций можно применить и в масштабе галактики. Сложные общества расширяются, их структура усложняется, чтобы производить больше "энергии" для дальнейшего роста. Однако после определенного момента сложность не окупается, и ее отдача уменьшается.

Если мы вспомним об обществе охотников-собирателей, количество социальных ролей (вождь, охотник, коллекционер и т.д.) минимально; в поздней Римской империи оно было гораздо больше, а в нашем индустриальном обществе она чрезвычайно высока,

– объясняет Гелис-Фильо.

С дополнительной специализацией сложные общества могут производить больше – это касается, например, сельского хозяйства. Оно с развитием технологии создало новые культуры и рабочие места. Но с увеличением уровня сложности растет потребность в дорогостоящей инфраструктуре.

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Гелис-Фильо позаимствовал этот аргумент у Джозефа Тайнтера, археолога, который изучал много сложных обществ на протяжении истории. Тейнтер предполагает, что, несмотря на то, что смертельный удар для общества может быть разным (например, война, засуха, эпидемия или астрономическое событие), основная причина всегда одна и та же: снижение отдачи от сложности, которое сделало общество хрупким.

Я применяю эту концепцию к любому технологическому обществу в любой точке Вселенной. Прогрессивные пространственные технологии требуют развития устаревшей инфраструктуры. Эта инфраструктура является лишь частью общественной сложности... Вполне возможно, что многие внеземные цивилизации потерпели крах из-за уменьшения отдачи от общественной сложности, еще до столкновения с ограничениями, наложенными энергией,

– замечает Гелис-Фильо.

Космические послания в бутылке

Несмотря на все изложенное, Гелис-Фильо не исключает возможности, что человечество все же получит послание от инопланетян. Универсальное ограничение технологического развития запрещает технологическое развитие сверх уровня, препятствующего организованному, самоподдерживающемуся распространению цивилизации за пределы ее солнечной системы.



Зонд Voyager / NASA

Однако это не исключает существования "технологии потерпевших", например блуждающих мертвых космических зондов (подумайте только о "Вояджере-1", который через сто тысяч лет в тишине пересечет нашу галактику), отдельных сообщений, (Wow-сигнал – одно из них) или даже инопланетные мертвые "Вояджеры", которые мы найдем (каким бы маловероятным ни было это событие),

– перечисляет автор гипотезы.

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Такие попытки общаться с другими разумными цивилизациями в просторах космоса напоминают космические сообщения в бутылках. Как капитан затонувшего корабля, который оказался на отдаленном острове, пытается подать сигнал внешнему миру с помощью того, что имеет, говорит Гелис-Фильо.

Гипотеза Гелиса-Фильо является одним из возможных объяснений того, почему наши попытки найти другую космическую цивилизацию тщетны. Так, всего несколько десятилетий человечество искало признаки того, что мы не одиноки в космосе. Возможно, мы искали не то, но недостаточно долго. Точное обнаружение разумной инопланетной цивилизации, очевидно, докажет ошибочность гипотезы ULTD, как и внезапный скачок в знаниях, который мог бы способствовать экспансии человеческой цивилизации к звездам. Однако до того времени гипотеза о технологических ограничениях имеет право на существование.