Марс – давняя мечта человечества. О полетах на соседнюю планету давно пишут фантасты, которые описывают марсианские колонии и встречи с внеземным разумом. Существуют даже планы полетов на Марс – но ни один из них до сих пор не реализовали, хотя ранее озвучивались намерения запусков в 2020-х годах.

Американский миллиардер, владелец компании SpaceX Илон Маск представил первый вариант ракеты для полета на Марс еще в 2012 году. Впоследствии эта ракета получила название Starship. Согласно первоначальным планам Маска, ракета, начиная с 2022 года, должна доставлять на Марс строительные материалы и запасы, а с 2024-го – до 50 колонистов в одном корабле за раз. Так к 2050 году население марсианских колоний под куполами должно было составлять миллион человек.

Однако в реальности все пошло не так. В сентябре 2024-го Маск лишь заявил о намерении впервые запустить Starship к Марсу через два года, а первую пилотируемую миссию – через четыре года. Что планирует Маск и насколько это реалистично – об этом 24 Канал традиционно поговорил с экспертом Андреем Колесником.

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О чем заявляет Маск

Первые корабли Starship to Mars стартуют через 2 года, когда откроется следующее окно Земля – Марс, написал в X владелец SpaceX 8 сентября. Они должны проверить надежность посадки на Марс. В случае успеха первые полеты с экипажем состоятся через четыре года.

С этого времени частота полетов будет расти в геометрической прогрессии с целью возведения самодостаточного города примерно через 20 лет. Когда человечество станет мультипланетным, значительно увеличится вероятная продолжительность жизни разума, поскольку мы больше не будем держать все наши яйца, в прямом и переносном смыслах, на одной планете,

– написал Маск.

Что известно о Starship Ракетная система из нержавеющей стали состоит из двух элементов: ракеты-носителя первой ступени под названием Super Heavy и космического корабля верхней ступени высотой 50 метров под названием Starship.



В целом система Starship является крупнейшей и самой мощной ракетой, которую когда-либо создавали. Ее высота примерно 122 метра, она генерирует более 7,5 тысячи тонн тяги при взлете – почти вдвое больше, чем у Space Launch System (SLS), ракеты NASA полета на Луну "Артемида". В отличие от SLS, Starship является многоразовой системой.

Starship – флагман SpaceX, система, изначально созданная для давней мечты Маска – заселения Марса. Однако, вопреки планам, тестовый путь Starship – очень тяжелый. Прототипы корабля неоднократно терпели неудачи – от взрыва на стартовой площадке в 2021 году до подрывов ракеты в небе в апреле и ноябре 2023-го.

Более удачно состоялись запуски в 2024 году – в марте и июне. Гигантская ракетная система каждый раз демонстрировала лучшие результаты, в конце концов достигнув всех основных целей во время последней миссии.



"Мехазилла" / Фото SpaceX

Сейчас SpaceX готовится к пятому полету Starship, который может состояться довольно скоро; компания уже провела тесты с Super Heavy и Starship. Во время пятого полета состоится первая попытка поймать Super Heavy обратно на пусковую установку с помощью "мехазиллы" – манипуляторов, которые должны зафиксировать ракету при посадке.

Почему именно Марс

Марс является одним из ближайших соседей Земли, пригодных для жизни. Планета расположена примерно в два раза дальше от Солнца, чем Земля, и получает достаточно солнечного света.

"Немного холодно, но мы можем согреть", – говорится на сайте SpaceX.

Атмосфера Марса в основном состоит из CO2 с определенным количеством азота, аргона и нескольких других веществ. Это означает, что на Марсе можно выращивать растения, просто сжимая атмосферу, говорят в SpaceX.



Сила тяжести на Марсе составляет примерно 38% земной, поэтому там можно будет поднимать тяжелые вещи. Кроме того, продолжительность дня на Марсе почти как на Земле.

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Характеристики Starship, которую компания хочет использовать для заселения Марса, позволяют осуществлять дозаправку на орбите и использовать природные ресурсы H2O и CO2 Марса для дозаправки на поверхности планеты.



План полета на Марс / Инфографика SpaceX

Starship будет использовать корабли-цистерны (по сути, космический корабль Starship без окон), чтобы пополнить орбитальный Starship возле Земли перед отправкой на Марс. Заправка на орбите позволяет транспортировать до 100 тонн груза.

После полета Starship войдет в атмосферу Марса со скоростью 7,5 километра в секунду и аэродинамически замедлится. Теплозащитный экран корабля разработан с учетом многократного использования.

Что не так со Starship

Однако на безупречном пути Starship к Марсу все еще есть земные преграды. Американский авиационный регулятор отказал Starship в лицензии на полеты до конца ноября.

SpaceX должна соответствовать всем требованиям по безопасности, защите окружающей среды и другим лицензионным требованиям до получения разрешения на запуск FAA. Ожидается, что окончательное решение по лицензии на рейс Starship Flight 5 будет принято не ранее конца ноября 2024 года,

– говорится в заявлении агентства.

"Текущая лицензия SpaceX, которая позволяет запуск четвертого полета Starship, также позволяет осуществлять несколько полетов с одинаковой конфигурацией корабля и профиля миссии. SpaceX решила изменить оба для запланированного пятого запуска Starship, что привезло к более длительному рассмотрению. Кроме того, в середине августа SpaceX предоставила новую информацию, в которой подробно описано, как влияние запуска 5 на окружающую среду охватит большую территорию, чем рассматривалось ранее, что требует дополнительных консультаций с другими агентствами", – добавили в FAA.



Взлет Starship / Фото SpaceX

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В SpaceX жалуются на такие задержки, говоря, что "звездные корабли предназначены для полетов", а "оформление государственных документов для получения лицензии на запуск ракеты занимает больше времени, чем разработка и изготовление аппаратного обеспечения".

В компании добавляют, что задержка угрожает позиции Америки как лидера в космосе. Однако FAA права – при запуске в апреле 2023 года Starship в апреле 2023 года вызвал пожары в национальном парке в Техасе. Также компания постоянно загрязняет окружающую среду на своей площадке Бока-Чика в том же штате.

Реально ли через 20 лет построить колонию на Марсе

Окна для ближайших полетов в направлении Марса будут открыты в октябре – ноябре 2026 года и в декабре 2028-го – январе 2029 года,

– комментирует 24 Каналу эксперт по космическим вопросам Андрей Колесник.

Что касается первого периода, то на месяц раньше (сентябрь 2026 года) пока запланирована миссия "Артемида-3" на поверхность Луны, где первую скрипку должна играть именно система Starship с посадочным модулем.

Перед этим должна состояться первая попытка дозаправить Starship в космосе, чтобы хватало топлива на выполнение задач посадки и взлета с поверхности Луны, объясняет эксперт.

Фактически тогда и должна состояться сертификация способности системы Starship оперировать в глубоком космосе, включая отработку операций с мягкой посадкой на небесное тело планетарного масштаба и возвращения с него.

Сама по себе масштабность технологических вызовов указывает на то, что лицензию от регулирующего органа США для операции в направлении Марса компания SpaceX вряд ли получит для отправки Starship даже в бесплотном варианте до окончания миссии Artemis III, которая еще может не уложиться в запланированный по времени срок,

– говорит Колесник.

Поэтому более реальным выглядит следующее окно на Марс между 2028 – 2029 годами для первого визита творения от Илона Маска.



Starship в колонии на Марсе / Визуализация SpaceX

Но одной удачной экспедиции, если такой она выйдет, будет недостаточно для получения разрешения на перемещение людей в направлении Марса, считает Колесник.

Второй беспилотный тест, более сложный по задачам, должен в таком случае состояться уже в окно 2031 года. И только тогда, при благоприятных условиях от космических органов США, пилотируемая версия Starship сможет отправиться в окно 2033 года, говорит эксперт.

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Что касается основания колонии на Марсе, то судя по планам по развитию инфраструктуры на Луне – как американских, так и китайских – двадцатилетний период является минимумом для становления и самодостаточности функционирования базового лагеря или поверхностной станции,

– считает Андрей Колесник.

Но Луна расположена рядом, тогда как в случае Марса нужно учитывать расстояние и ограничения в 26-месячные окна, когда туда можно добраться быстрее всего, отмечает собеседник.

Здесь стоит вспомнить, что Илон Маск уже прогнозировал в 2017 году, что его беспилотный корабль достигнет поверхности Марса в 2022 году, а первая пилотируемая миссия состоится в 2024 году.

"Реалии на самом деле более жесткие для мечтателей", – замечает Андрей Колесник.