Марс – давня мрія людства. Про польоти на сусідню планету давно пишуть фантасти, які описують марсіанські колонії та зустрічі з позаземним розумом. Існують навіть плани польотів на Марс – але жоден з них досі не реалізували, хоча раніше озвучувалися наміри запусків у 2020-х роках.

Американський мільярдер, власник компанії SpaceX Ілон Маск презентував перший варіант ракети для польоту на Марс ще у 2012 році. Згодом ця ракета отримала назву Starship. Згідно з початковими планами Маска ракета, починаючи з 2022 року, повинна доставляти на Марс будівельні матеріали та запаси, а з 2024-го – до 50 колоністів в одному кораблі за раз. Так до 2050 року населення марсіанських колоній під куполами мало становити мільйон людей.

Однак у реальності пішло все не так. У вересні 2024-го Маск лише заявив про намір вперше запустити Starship до Марса через два роки, а першу пілотовану місію – через чотири роки. Що планує Маск і наскільки це реалістично – про це 24 Канал традиційно поговорив з експертом Андрієм Колесником.

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Про що заявляє Маск

Перші кораблі Starship to Mars стартують через 2 роки, коли відкриється наступне вікно Земля – Марс, написав у X власник SpaceX 8 вересня. Вони мають перевірити надійність посадки на Марс. У разі успіху перші польоти з екіпажем відбудуться через чотири роки.

Відтоді частота польотів зростатиме в геометричній прогресії з метою побудови самодостатнього міста приблизно через 20 років. Коли людство стане мультипланетним, значно збільшиться ймовірна тривалість життя розуму, оскільки ми більше не триматимемо всі наші яйця, у прямому та переносному сенсах, на одній планеті,

– написав Маск.

Що відомо про Starship Ракетна система із нержавіючої сталі складається з двох елементів: ракети-носія першого ступеня під назвою Super Heavy та космічного корабля верхнього ступеня заввишки 50 метрів під назвою Starship.



Загалом система Starship є найбільшою та найпотужнішою ракетою, яку коли-небудь створювали. Її висота становить близько 122 метри, вона генерує понад 7,5 тисячі тонн тяги при зльоті — майже вдвічі більше, ніж у Space Launch System (SLS), ракети NASA польоту на Місяць "Артеміда". На відміну від SLS, Starship є багаторазовою системою.

Starship – флагман SpaceX, система, початково створена для давньої мрії Маска – заселення Марса. Однак, всупереч планам, тестовий шлях Starship – дуже важкий. Прототипи корабля неодноразово зазнавали невдач – від вибуху на стартовому майданчику у 2021 році до підривів ракети у небі у квітні та листопаді 2023-го.

Більш вдало відбулися запуски у 2024 році – у березні та червні. Гігантська ракетна система щоразу демонструвала кращі результати, врешті досягнувши всіх основних цілей під час останньої місії.



"Мехазілла" / Фото SpaceX

Наразі SpaceX готується до п'ятого польоту Starship, який може відбутися досить скоро; компанія вже провела тести з Super Heavy та Starship. Під час п'ятого польоту відбудеться перша спроба вловити Super Heavy назад на пускову установку за допомогою "мехазілли" – маніпуляторів, що мають зафіксувати ракету при посадці.

Чому саме Марс

Марс є одним із найближчих сусідів Землі, придатних для життя. Планета розташована приблизно вдвічі далі від Сонця, ніж Земля, і отримує достатньо сонячного світла.

"Трохи холодно, але ми можемо зігріти", – мовиться на сайті SpaceX.

Атмосфера Марса здебільшого складається з CO2 з певною кількістю азоту, аргону та кількох інших речовин. Це означає, що на Марсі можна вирощувати рослини, просто стискаючи атмосферу, кажуть у SpaceX.



Сила тяжіння на Марсі складає приблизно 38% земної, тож там можна буде підіймати важкі речі. Крім того, тривалість дня на Марсі майже така сама як на Землі.

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Характеристики Starship, яку компанія хоче використовувати для заселення Марса, дозволяють здійснювати дозаправлення на орбіті та використовувати природні ресурси H2O і CO2 Марса для дозаправлення на поверхні планети.



План польоту на Марс / Інфографіка SpaceX

Starship використовуватиме кораблі-цистерни (по суті, космічний корабель Starship без вікон), щоб поповнити орбітальний Starship біля Землі перед відправленням на Марс. Заправлення на орбіті дозволяє транспортувати до 100 тонн вантажу.

Після польоту Starship увійде в атмосферу Марса зі швидкістю 7,5 кілометра на секунду та аеродинамічно сповільниться. Теплозахисний екран корабля розроблений з урахування багаторазового використання.

Що не так із Starship

Однак на бездоганному шляху Starship до Марса все ще є земні перепони. Американський авіаційний регулятор відмовив Starship у ліцензії на польоти до кінця листопада.

SpaceX має відповідати всім вимогам щодо безпеки, захисту навколишнього середовища та іншим ліцензійним вимогам до отримання дозволу на запуск FAA. Очікується, що остаточне рішення щодо ліцензії на рейс Starship Flight 5 буде прийнято не раніше кінця листопада 2024 року,

– мовиться у заяві агентства.

"Поточна ліцензія SpaceX, яка дозволяє запуск четвертого польоту Starship, також дозволяє здійснювати кілька польотів з однаковою конфігурацією корабля та профілю місії. SpaceX вирішила змінити обидва для запланованого п'ятого запуску Starship, що привезло до більш тривалого розгляду. Крім того, у середині серпня SpaceX надала нову інформацію, в якій детально описано, як вплив запуску 5 на навколишнє середовище охопить більшу територію, ніж розглядалося раніше, що вимагає додаткових консультацій з іншими агентствами", – додали у FAA.



Зліт Starship / Фото SpaceX

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У SpaceX скаржаться на такі затримки, кажучи, що "зоряні кораблі призначені для польотів", а "оформлення державних документів для отримання ліцензії на запуск ракети займає більше часу, ніж розробка та виготовлення апаратного забезпечення".

У компанії додають, що затримка загрожує позиції Америки як лідера в космосі. Однак FAA має рацію – під час запуску у квітні 2023 року Starship спричинив пожежі у національному парку в Техасі. Також компанія постійно забруднює довкілля на своєму майданчику Бока-Чіка в тому ж штаті.

Чи реально через 20 років побудувати колонію на Марсі

Вікна для найближчих польотів у напрямку Марсу будуть відкриті у жовтні – листопаді 2026 року та у грудні 2028-го – січні 2029 року,

– коментує 24 Каналу експерт з космічних питань Андрій Колесник.

Що стосується першого періоду, то на місяць раніше (вересень 2026 року) поки що запланована місія "Артеміда-3" на поверхню Місяця, де першу скрипку має грати саме система Starship з посадковим модулем.

Перед цим має відбутися перша спроба дозаправити Starship у космосі, щоб вистачало палива на виконання завдань посадки та зльоту з поверхні Місяця, пояснює експерт.

Фактично тоді й має відбутися сертифікація спроможності системи Starship оперувати у глибокому космосі, включаючи відпрацювання операцій з м’якою посадкою на небесне тіло планетарного масштабу та повернення з нього.

Сама по собі масштабність технологічних викликів вказує на те, що ліцензію від регулюючого органу США для операції у напрямку Марсу компанія SpaceX навряд чи отримає для відправки Starship навіть у безплотному варіанті до закінчення місії Artemis III, яка ще може не вкластися у запланований по часу термін,

– каже Колесник.

Тому більш реальним виглядає наступне вікно на Марс на межі 2028 – 2029 років для першого візиту творіння від Ілона Маска.



Starship у колонії на Марсі / Візуалізація SpaceX

Але одної вдалої експедиції, якщо такою вона вийде, буде недостатньо для отримання дозволу на переміщення людей у напрямку Марсу, вважає Колесник.

Другий безпілотний тест, складніший за завданнями, має у такому випадку відбутися вже у вікно 2031 року. І тільки тоді, за найсприятливіших умов від космічних органів США, пілотована версія Starship зможе відправитися у вікно 2033 року, каже експерт.

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Що стосується заснування колонії на Марсі, то судячи з планів з розбудови інфраструктури на Місяці – як американських, так й китайських – двадцятирічний період є мінімумом для становлення та самодостатності функціонування базового лагерю чи поверхневої станції,

– вважає Андрій Колесник.

Але Місяць розташований поруч, тоді як у випадку Марсу потрібно зважувати на відстань та обмеження у 26-місячних вікнах, коли туди можна дістатися найшвидше, зазначає співрозмовник.

Тут варто згадати, що Ілон Маск уже прогнозував у 2017 році, що його безпілотний корабель дістанеться поверхні Марсу у 2022 році, а перша пілотована місія відбудеться у 2024 році.

"Реалії насправді більш жорсткі для мрійників", – зауважує Андрій Колесник.