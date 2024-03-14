Як повідомляє 24 Канал, на момент написання новини SpaceX під час трансляції оголосила, що втратила зв'язок з кораблем та підтвердила що він розбився під час спуску.

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За планом Starship повинен був приводнитися в Індійському океані, якби фаза спуску пройшла за планом.

А проте, це лише тестовий політ, який довів, що компанія добряче попрацювала над попередніми помилками і досягла нових висот в буквальному сенсі.

І поки ми чекатимемо про дані, щодо польоту і дати нових випробувань, рекомендуємо насолодитися неймовірної краси кадрами входження Starship в атмосферу.

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Нагадаємо, що SpaceX планує використовувати Starship для польотів на орбіту, регулярних польотів Земля-Космос, а також для польотів на Місяць та Марс.