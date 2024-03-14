Як інформує 24 Канал, космічний корабель SpaceX успішно здійснив політ у космос і зараз повертається на Землю.

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Космічний корабель Starship компанії SpaceX та її надпотужна ракета-носій Super Heavy є найвищою та найпотужнішою ракетою у світі. У складеному стані вони мають висоту 122 метри, перший ступінь оснащений 33 двигунами Raptor, а розгінний блок Starship несе шість двигунів Raptor.



Висота Starship / Фото SpaceX

SpaceX спроєктувала систему запуску Starship як повністю багаторазову і сподівається використовувати її для дослідження далекого космосу, запусків важких вантажів і космічного туризму.

Компанія вже продала дві приватні подорожі навколо Місяця на Starship, а NASA обрала Starship для висадки астронавтів корабля Artemis 3 на Місяць до 2026 року.

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Але спочатку SpaceX має довести, що її Starship може досягти орбіти і, схоже, сьогодні компанії це вдалося.