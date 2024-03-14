Як інформує 24 Канал, космічний корабель SpaceX успішно здійснив політ у космос і зараз повертається на Землю.
Читайте на сайті SpaceX перебуває під слідством у США через використання Starlink росіянами
Космічний корабель Starship компанії SpaceX та її надпотужна ракета-носій Super Heavy є найвищою та найпотужнішою ракетою у світі. У складеному стані вони мають висоту 122 метри, перший ступінь оснащений 33 двигунами Raptor, а розгінний блок Starship несе шість двигунів Raptor.
Висота Starship / Фото SpaceX
SpaceX спроєктувала систему запуску Starship як повністю багаторазову і сподівається використовувати її для дослідження далекого космосу, запусків важких вантажів і космічного туризму.
Компанія вже продала дві приватні подорожі навколо Місяця на Starship, а NASA обрала Starship для висадки астронавтів корабля Artemis 3 на Місяць до 2026 року.
Дивіться також SpaceX запустила ракету з людьми на борту попри тріщину в ущільнювачі: компанія пояснила, чому
Але спочатку SpaceX має довести, що її Starship може досягти орбіти і, схоже, сьогодні компанії це вдалося.