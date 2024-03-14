Как информирует 24 Канал, космический корабль SpaceX успешно совершил полет в космос и сейчас возвращается на Землю.

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Как прошел полет

Важно отметить, что пока SpaceX еще не собрала всех данных и мы не имеем информации о том, были ли выполнены все запланированные шаги третьего испытания, которое состоялось 14 марта.

Известно, что система Starship, которая состоит из одноименного корабля и ракеты-носителя Super Heavy, осуществила успешный старт и разъединение.

Видео старта

Видео момента разъединения

В то время, как Starship продолжил полет, первая ступень достигнув запланированной высоты начала процесс спуска. Он должен был приводниться в океане, однако, судя по высокой скорости в момент приводнения, он разбился о поверхность воды.

Starship разбился

Корабль Starship продолжил орбитальный полет на высоте 213 километров и начал медленно спускаться. Он зажег двигатели, и начал процесс схода с орбиты и вхождения в атмосферу Земли.

Он должен был приводниться в Индийском океане, однако SpaceX сообщила, что потеряла связь с аппаратом, а позже подтвердила, что он разбился во время спуска.

Тем не менее Starhip достиг новых высот и смог осуществить орбитальный полет, а это было главной задачей миссии. Компания соберет всю необходимую информацию и усовершенствует корабль, а мы пока будем ждать причины аварии и дату следующего тестового полета.

Видео полета Starship в космосе

Краткий итог полета

Starship совершил успешный старт.

Произошло полностью успешное разделение ступеней.

Двигатели зажигания первой ступени для возвращения в Мексиканский залив стартовали успешно.

Произошла неудачная посадка первой ступени (вероятно она была разрушена из-за перегрузки, высокой скорости и плохого угла входа).

Удачное открытие дверцы Starship в космосе.

Удачная перекачка топлива в баках Starship.

Неудачное зажигание вакуумных Raptor в космосе.

Отличная работа камеры и связи на первых этапах замедления в плотных слоях атмосферы.

Потеря корабля по неизвестным причинам.

Зачем SpaceX нужен Starship

Космический корабль Starship компании SpaceX и ее сверхмощная ракета-носитель Super Heavy является самой высокой и мощной ракетой в мире. В сложенном состоянии они имеют высоту 122 метра, первая ступень оснащена 33 двигателями Raptor, а разгонный блок Starship несет шесть двигателей Raptor.



Высота Starship / Фото SpaceX

SpaceX спроектировала систему запуска Starship как полностью многоразовую и надеется использовать ее для исследования дальнего космоса, запусков тяжелых грузов и космического туризма.

Компания уже продала два частных путешествия вокруг Луны на Starship, а NASA выбрала Starship для высадки астронавтов корабля Artemis 3 на Луну до 2026 года.

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Но сначала SpaceX должна доказать, что ее Starship может достичь орбиты и, похоже, сегодня компании это удалось.