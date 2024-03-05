Як з'ясувалося пізніше, перед стартом інженерам довелося попрацювати над герметизацією космічного корабля Crew Dragon, закріпленого на вершині ракети Falcon 9, оскільки у верхній його частині знайшли тріщини. Попри це запуск не скасували й навіть провели вчасно.

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Що сталося з кораблем

Після закриття люка наземні диспетчери повідомили астронавтам, які перебували всередині Dragon, що сьогоднішній запуск може бути скасований через тріщини, виявлені в ущільнювачі люка. Це змусило команди аналізувати, чи не становитимуть екстремальні тиски й температури, з якими Dragon зіткнеться під час польоту, загрозу безпеці екіпажу.

Дозвіл на запуск було надано за десять хвилин до старту. На той час інженери SpaceX підтвердили, що аномалія була "в межах норми", тобто не становила загрози безпеці, особливо з огляду на те, що тріщина була збоку Dragon, а не в його нижній частині. Крім того, симуляції показували, що тріщина самостійно закриється через нагрівання (й розширення матеріалу) під час запуску за межами земної атмосфери.

Екіпаж почне наближення до космічної станції через день. Вони приєднаються до астронавтів 70-ї експедиції на МКС. Цей екіпаж складається з чотирьох членів екіпажу Crew-7, і після завершення обміну попередня команда повернеться на Землю.



Екіпаж місії SpaceX Crew-8 / Фото NASA TV

SpaceX коментує ситуацію

Після успішного і вчасного запуску місії керівники NASA і SpaceX поділилися подробицями про проблеми, з якими довелося працювати їхнім командам, щоб забезпечити готовність корабля Crew Dragon до запуску.

За їх словами, над проблемою працювали відразу дві окремі команди, які незалежно одна від одної дійшли висновку, що Dragon був готовий до запуску. Зокрема вони скористалися даними попередніх експериментів та розрахунків, які показували, що матеріал розшириться під час входу в атмосферу і закриє тріщину.

У заяві, опублікованій SpaceX, йдеться про те, що проблему виявили під час фотоконтролю закриття приблизно за 45 хвилин до запуску.

Ось частина цієї заяви:

"Після того, як ми закриваємо люк, вони роблять детальні фотографії периметра люка і остаточного ущільнення. Коли вони робили ці огляди, помітили цікаву ділянку у верхній частині RTV, яка є своєрідним верхнім покриттям на ущільненні люка, на яку вони хотіли, щоб ми подивилися.

Тож ми подивилися на фотографії. Зрештою, було визначено, що розмір дефекту, або відшарування ущільнювача RTV, був в межах допустимих меж конструкції. Тож це було остаточне обґрунтування польоту, яке дало нам дозвіл на запуск.

… це одне з декількох резервних ущільнень у цій зоні. Це свого роду верхнє покриття над основним ущільненням, яке знаходиться над люком. Це також область з дуже низькою температурою нагрівання ракети, і насправді цей матеріал розширюється під час нагрівання, тому ми очікуємо, що дефект такого розміру самоліквідується під час процесу запуску".

Пізніше представник SpaceX додав, що покриття RTV (вулканізоване при кімнатній температурі) наноситься кожного разу, коли Dragon виводить екіпаж у космос, що дозволило SpaceX зробити висновок, що дефект був пов'язаний з процесом нанесення. За словами інженерів, площа дефекту становила 0,02 квадратного дюйма (0,0508 сантиметра), що становить менше половини від того, з чим може впоратися система.