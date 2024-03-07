У середу, 7 березня, демократи Палати представників Конгресу США надіслали листа президенту SpaceX Гвінн Шотвелл, вимагаючи, щоб компанія повідомляла про будь-які скарги щодо незаконного придбання терміналів Starlink, в тому числі в окупованих Росією регіонах України.

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Законодавці заявили, що вони стурбовані заявами української розвідки про те, що російські війська розмістили термінали компанії на сході України, що потенційно порушує санкції США та експортний контроль.

У листі, отриманому The Washington Post, мовиться про те, що ймовірне використання Росією Starlink "становить серйозну загрозу безпеці України, життю українців і національній безпеці США". У ньому також ставиться під сумнів адекватність гарантій і політики SpaceX щодо запобігання неправомірному використанню її технології.

SpaceX не відразу відповіла на запит про коментар.

Starlink важливий на полі бою

Українські офіційні особи високо оцінили Starlink як життєво важливий інструмент для їхніх військових зусиль, що дозволяє солдатам спілкуватися, передавати потокові дані з безпілотників і координувати артилерійські удари. Однак вони також звинуватили Росію в тому, що вона отримала термінали нелегально, через посередників у сусідніх країнах, і використовує їх для отримання аналогічної переваги на полі бою.

Маск заперечив, що компанія продає термінали Starlink Росії, і заявив, що супутники не будуть підключатися до жодних терміналів у Росії. Однак законодавці висловили стурбованість тим, що Росія може розгорнути технологію за межами своїх кордонів, і попросили SpaceX пояснити, як вона працює з іншими американськими регуляторами для запобігання нелегальній торгівлі супутниковими терміналами.

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Розслідування є останньою ознакою зростаючого впливу SpaceX та Ілона Маска на війну в Україні, а також викликів, з якими стикається компанія у гарантуванні безпеки та відповідності своєї амбітної супутникової мережі.