Как сообщает 24 Канал, на момент написания новости SpaceX во время трансляции объявила, что потеряла связь с кораблем и подтвердила что он разбился во время спуска.

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По плану Starship должен был приводниться в Индийском океане, если бы фаза спуска прошла по плану.

А однако, это лишь тестовый полет, который доказал, что компания хорошо поработала над предыдущими ошибками и достигла новых высот в буквальном смысле.

И пока мы будем ждать данные, относительно полета и даты новых испытаний, рекомендуем насладиться невероятной красоты кадрами вхождения Starship в атмосферу.

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Напомним, что SpaceX планирует использовать Starship для полетов на орбиту, регулярных полетов Земля-Космос, а также для полетов на Луну и Марс.