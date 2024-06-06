Важливе випробування корабля Starship на базі Starbace в Бока Чіка, як завжди було вражаючим видовищем, повідомляє Техно 24. SpaceX продовжує розвивати ракетну систему на шляху до пілотованих польотів, одним з яких має стати політ та посадка на Місяць в рамках місії "Артеміда-3".
Вам може бути цікаво Чому іноді ми можемо бачити Місяць удень?
Як пройшов тестовий політ?
SpaceX провела успішний запуск Starship. Корабель піднявся в небо та здійснив успішну процедуру від'єднання ракети носія Super Heavy.
Ракетна система Starship перед стартом / Фото SpaceX
Далі політ корабля Starship продовжився у штатному режимі суборбітальною траєкторією над Землею.
Starship у космосі / Фото SpaceX
Тим часом перший ступінь – ракета носій здійснив приводнення, яке можна назвати успішним. Попри ймовірні проблеми з одним або кількома двигунами, Super Heavy здійснила м'яку посадку.
Момент приводнення першого ступеня та завалювання на бік / Фото SpaceX
В цей час космічний корабель Starship продовжив політ в режимі очікуваної втрати зв'язку, яка тривала приблизно 20 хвилин.
Момент втрати зв'язку з кораблем / Фото SpaceX
Згодом камери на борту Starship продовжили транслювати зображення, а сам корабель почав спуск на Землю. Він увійшов в щільні шари атмосфери та продовжив зниження перед маневром повороту, та подальшим повторним запалюванням двигунів.
Гальмування Starship та плазма біля корпусу / Фото Starship
На цьому етапі стало зрозуміло, що політ під загрозою, оскільки в районі одного з плавників почали з'являтися іскри, а згодом теплоізоляційні плитки відірвалися від основи.
Проблеми в основі одно з плавників / Фото SpaceX
В цей час перестала працювати друга камера, яка демонструвала політ з іншого ракурсу. Starship пережив кілька коротких перебоїв зв'язку, але продовжив спуск на подив без будь-якої втрати траєкторії.
Перша камера теж була не в найкращому стані, але передавала зображення до кінця / Фото SpaceX
Найбільш неочікуваним моментом польоту стало те, що суттєво пошкоджений плавник все ж продовжив працювати і навіть виконав свою функцію – кораблю вдалося здійснити маневр перевороту та запалити двигуни перед посадкою в океан.
Залишки плавника продовжили рухатися допомагаючи кораблю маневрувати / Фото SpaceX
Попри все Starship таки зміг приводнитися в океан, про що повідомила SpaceX.
Дивіться також Космічний корабель Starliner вперше в історії успішно вивів на орбіту астронавтів
Тож четвертий тестовий політ можна вважати успішним. Він пройшов не без проблем, роботи ще чимало, але результат вражає, а значний прогрес помітний. Тож можна очікувати, що в наступні кілька польотів Starship продемонструє досягнення, які назавжди змінять космічні подорожі для людства.