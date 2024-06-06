Важное испытание корабля Starship на базе Starbace в Бока Чика, как всегда, было впечатляющим зрелищем, сообщает Техно 24. SpaceX продолжает развивать ракетную систему на пути к пилотируемым полетам, одним из которых должен стать полет и посадка на Луну в рамках миссии "Артемида-3".

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Как прошел тестовый полет?

SpaceX провела успешный запуск Starship. Корабль поднялся в небо и совершил успешную процедуру отсоединения ракеты носителя Super Heavy.



Ракетная система Starship перед стартом / Фото SpaceX

Далее полет корабля Starship продолжился в штатном режиме по суборбитальной траектории над Землей.



Starship в космосе / Фото SpaceX

Между тем первая ступень – ракета носитель совершила приводнение, которое можно назвать успешным. Несмотря на вероятные проблемы с одним или несколькими двигателями, Super Heavy совершила мягкую посадку.

Следует заметить, что мягкое приводнение было первой целью миссии, поскольку выполнялось в режиме имитации посадки на башню Мехазилла, поэтому эту часть миссии можно назвать успешной. В дальнейшем SpaceX будет работать над совершенствованием этой процедуры, ведь ракета должна быть захвачена башней для дальнейшего повторного использования.



Момент приводнения первой ступени и заваливания на бок / Фото SpaceX

В это время космический корабль Starship продолжил полет в режиме ожидаемой потери связи, которая длилась примерно 20 минут.



Момент потери связи с кораблем / Фото SpaceX

Впоследствии камеры на борту Starship продолжили транслировать изображения, а сам корабль начал спуск на Землю. Он вошел в плотные слои атмосферы и продолжил снижение перед маневром поворота, и последующим повторным зажиганием двигателей.



Торможение Starship и плазма возле корпуса / Фото Starship

На этом этапе стало понятно, что полет под угрозой, поскольку в районе одного из плавников начали появляться искры, а впоследствии теплоизоляционные плитки оторвались от основания.



Проблемы в основании одного из плавников / Фото SpaceX

В это время перестала работать вторая камера, которая демонстрировала полет с другого ракурса. Starship пережил несколько коротких перебоев связи, но продолжил спуск на удивление без какой-либо потери траектории.



Первая камера тоже была не в лучшем состоянии, но передавала изображение до конца / Фото SpaceX

Самым неожиданным моментом полета стало то, что существенно поврежденный плавник все же продолжил работать и даже выполнил свою функцию – кораблю удалось осуществить маневр переворота и зажечь двигатели перед посадкой в океан.



Остатки плавника продолжили двигаться, помогая кораблю маневрировать / Фото SpaceX

Несмотря на все Starship таки смог приводниться в океан, о чем сообщила SpaceX.

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Поэтому четвертый тестовый полет можно считать успешным. Он прошел не без проблем, работы еще немало, но результат впечатляет, а значительный прогресс заметен. Поэтому можно ожидать, что в следующие несколько полетов Starship продемонстрирует достижения, которые навсегда изменят космические путешествия для человечества.