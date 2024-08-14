За даними CNBC, компанія використала систему гасіння полум'я ракетного двигуна на своєму об'єкті в Бока-Чіка без офіційного дозволу. Ця система була встановлена невдовзі після першого запуску Starship 20 квітня 2023 року, який завдав значної шкоди стартовому майданчику та довкіллю.

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Після руйнівного квітневого запуску SpaceX швидко побудувала новий стартовий стіл, обладнаний системою водяного придушення. Однак з'ясувалося, що компанія не мала необхідних дозволів на встановлення та експлуатацію цієї системи, попри те, що вона використовувалася під час трьох наступних тестових запусків Starship.

Розслідування забруднення

6 серпня 2023 року в офіс Техаської комісії з якості довкілля (TCEQ) в Гарлінгені було подано скаргу щодо несанкціонованого скидання стічних вод з майданчика Бока-Чіка. Інспектори TCEQ провели піврічне розслідування, яке містило запити до SpaceX.

13 березня 2024 року TCEQ повідомила SpaceX про порушення Закону про чисту воду та інших нормативних актів.

SpaceX повинна була відреагувати на ці порушення протягом 30 днів, але затягнула свою відповідь приблизно на 110 днів.

Що відповіли в компанії Маска

У 483-сторінковому звіті, поданому SpaceX до TCEQ, не розглядалося конкретне питання скидання стічних вод на об'єкті в Бока-Чіка. Натомість у звіті стверджувалося, що оскільки інші дозволи на польоти від FAA та екологічних регуляторів були дійсними, жодних проблем із запусками не виникало.

Однак у звіті містилися дані, що викликають занепокоєння, наприклад, рівень ртуті у стічних водах становив 113 мкг/л, що значно перевищувало критичну норму 2,1 мкг/л.

Попри це, SpaceX зазначила що у стічних водах не було виявлено "жодного рівня ртуті, який можна було б виявити". Експерти стверджують, що такі порушення зазвичай призводять до кримінального переслідування, а це означає, що посадовим особам SpaceX можуть загрожувати штрафи або кримінальні звинувачення. А проте, регуляторні органи, схоже, вжили мінімальних заходів проти компанії.

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Критики стверджують, що SpaceX та Ілон Маск отримують преференції, що дозволяє їм обходити правила, які зазвичай призводять до серйозних наслідків для інших компаній.