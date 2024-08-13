Місія названа на честь норвезького корабля "Фрам", який здійснив першопрохідницькі подорожі до Арктики та Антарктики між 1893 і 1912 роками. SpaceX оголосила деталі місії 12 серпня.

А тим часом SpaceX готується до п'ятого випробувального польоту Starship, однак місію ще не схвалило FAA

Екіпаж та завдання місії

Командувати Fram2 буде Чун Ван, підприємець і шукач пригод з Мальти. Ван прагне використати місію, щоб продемонструвати дух дослідження екіпажу, надихнути громадську цікавість і підкреслити роль технологій у розширенні меж дослідження Землі.

Разом з Вангом у місії будуть командир корабля Яннике Міккельсен з Норвегії,

з Норвегії, пілот корабля Ерік Філіпс з Австралії,

з Австралії, спеціаліст місії Рабеа Рогге з Німеччини.

За словами SpaceX, усі четверо – новачки в космічних польотах.

Місія стартує ракетою Falcon 9 з космодрому на Космічному узбережжі Флориди, а екіпаж відправиться на орбіту в капсулі Crew Dragon. На відміну від попередніх місій, Fram2 не буде стикуватися з Міжнародною космічною станцією (МКС). Натомість корабель перебуватиме на орбіті Землі самостійно протягом трьох-п'яти днів, спостерігаючи за полярними регіонами з висоти 425-450 кілометрів.

Наукові цілі

Протягом місії екіпаж планує спостерігати за полярними регіонами Землі через купол Dragon. Вони використовуватимуть знання космічних фізиків та громадських науковців для вивчення незвичайних світлових викидів, що нагадують полярні сяйва.

Місія зосередиться на явищах подібних до STEVE (Сильне посилення швидкості теплового випромінювання), яке відбувається на висоті приблизно 400-500 кілометрів.

Крім того, екіпаж Fram2 вивчатиме, як космічні польоти впливають на людський організм. Це дослідження включатиме отримання першого в історії рентгенівського знімка людини в космосі.

Приватні місії SpaceX

Fram2 стане шостою приватною місією, яку забезпечує SpaceX. Ось перелік інших польотів організованих приватними астронавтами в яких SpaceX виступає надавачем послуг.

Inspiration4 : Місія вільного польоту, запущена у вересні 2021 року.

: Місія вільного польоту, запущена у вересні 2021 року. Ax-1, Ax-2 і Ax-3 : Місії компанії Axiom Space, які відправляли людей на МКС і з МКС у квітні 2022 року, травні 2023 року та полетять у січні-лютому 2024 року відповідно.

: Місії компанії Axiom Space, які відправляли людей на МКС і з МКС у квітні 2022 року, травні 2023 року та полетять у січні-лютому 2024 року відповідно. Polaris Dawn: Ще одна місія вільного польоту, запуск якої заплановано на 26 серпня 2024 року. Polaris Dawn - перша з трьох запланованих місій приватної програми Polaris, всі вони фінансуються і керуються мільярдером, технологічним підприємцем Джаредом Айзекманом, який також очолював місію Inspiration4.

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До речі, SpaceX також запустила дев'ять місій астронавтів на МКС для NASA, починаючи з тестового польоту Demo-2 до орбітальної лабораторії в 2020 році.