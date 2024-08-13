Миссия названа в честь норвежского корабля "Фрам", который совершил первопроходческие путешествия в Арктику и Антарктику между 1893 и 1912 годами. SpaceX объявила детали миссии 12 августа.

А тем временем SpaceX готовится к пятому испытательному полету Starship, однако миссию еще не одобрило FAA

Экипаж и задачи миссии

Командировать Fram2 будет Чун Ван, предприниматель и искатель приключений из Мальты. Ван стремится использовать миссию, чтобы продемонстрировать дух исследования экипажа, вдохновить общественное любопытство и подчеркнуть роль технологий в расширении границ исследования Земли.

Вместе с Вангом в миссии будут командир корабля Яннике Миккельсен из Норвегии,

из Норвегии, пилот корабля Эрик Филипс из Австралии,

из Австралии, специалист миссии Рабеа Рогге из Германии.

По словам SpaceX, все четверо – новички в космических полетах.

Миссия стартует ракетой Falcon 9 с космодрома на Космическом побережье Флориды, а экипаж отправится на орбиту в капсуле Crew Dragon. В отличие от предыдущих миссий, Fram2 не будет стыковаться с Международной космической станцией (МКС). Вместо этого корабль будет находиться на орбите Земли самостоятельно в течение трех-пяти дней, наблюдая за полярными регионами с высоты 425-450 километров.

Научные цели

В течение миссии экипаж планирует наблюдать за полярными регионами Земли через купол Dragon. Они будут использовать знания космических физиков и общественных ученых для изучения необычных световых выбросов, напоминающих полярные сияния.

Миссия сосредоточится на явлениях подобных STEVE (Сильное усиление скорости теплового излучения), которое происходит на высоте примерно 400-500 километров.

Кроме того, экипаж Fram2 будет изучать, как космические полеты влияют на человеческий организм. Это исследование будет включать получение первого в истории рентгеновского снимка человека в космосе.

Частные миссии SpaceX

Fram2 станет шестой частной миссией, которую обеспечивает SpaceX. Вот перечень других полетов организованных частными астронавтами в которых SpaceX выступает поставщиком услуг.

Inspiration4 : Миссия свободного полета, запущена в сентябре 2021 года.

: Миссия свободного полета, запущена в сентябре 2021 года. Ax-1, Ax-2 и Ax-3 : Миссии компании Axiom Space, которые отправляли людей на МКС и с МКС в апреле 2022 года, мае 2023 года и полетят в январе-феврале 2024 года соответственно.

: Миссии компании Axiom Space, которые отправляли людей на МКС и с МКС в апреле 2022 года, мае 2023 года и полетят в январе-феврале 2024 года соответственно. Polaris Dawn: Еще одна миссия свободного полета, запуск которой запланирован на 26 августа 2024 года. Polaris Dawn - первая из трех запланированных миссий частной программы Polaris, все они финансируются и управляются миллиардером, технологическим предпринимателем Джаредом Айзекманом, который также возглавлял миссию Inspiration4.

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Кстати, SpaceX также запустила девять миссий астронавтов на МКС для NASA, начиная с тестового полета Demo-2 к орбитальной лаборатории в 2020 году.