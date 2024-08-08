Во время недавней пресс-конференции NASA предоставило обновленную информацию о проблемах, которые возникают со Starliner компании Boeing.

А тем временем Космический грузовик Cygnus пристыковался к МКС: по дороге корабль имел проблемы с двигателем

Агентство сообщило о текущих консультациях с компанией SpaceX о возможности использования космического корабля Dragon для возвращения астронавтов Бутча Уилмора и Суни Уильямса на Землю.

Если план будет реализован, Dragon Crew-9 доставит на МКС двух астронавтов вместо обычных четырех, зарезервировав два места для Уилмора и Уильямса.

Если этот план будет подтвержден, Уилмор и Уильямс продолжат свое пребывание на МКС до февраля 2025 года, что совпадает с запланированным возвращением экипажа Dragon Crew-9. NASA планирует отправить на МКС сокращенную смену из двух астронавтов, чтобы эффективно управлять ресурсами в течение этого периода.

Спор NASA и Boeing

Такое решение стало следствием разногласий между инженерами NASA и Boeing относительно проблем с маневровым двигателем Starliner. Boeing утверждает, что проблема понятна и управляема, и уверяет, что космический корабль может безопасно отстыковаться и спуститься на Землю.

Зато NASA выражает беспокойство относительно нерешенных аспектов неисправности, особенно после того, как проблема с подачей окислителя привела к остановке пяти из 28 маневровых двигателей Starliner во время сближения с МКС.

Что не так со Starliner

Наземные испытания показали, что нагрев вызвал разбухание тефлонового уплотнения в системе подачи окислителя, что перекрыло подачу реагента. Четыре двигателя возобновили работу, но один остался нерабочим, что вызвало беспокойство инженеров NASA. Инженеры Boeing имеют одну неделю, чтобы успокоить эти опасения и получить разрешение на пилотируемый спуск.

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NASA также подтвердило, что беспилотное возвращение Starliner потребует обновления программного обеспечения. Программное обеспечение автопилота, которое в последний раз использовалось в 2022 году, должно быть восстановлено и повторно сертифицировано, а этот процесс требует не менее четырех недель.

Таким образом, запуск миссии Dragon Crew-9 был отложен с 18 августа на конец сентября, что свидетельствует о том, что NASA склоняется к беспилотному возвращению Starliner.