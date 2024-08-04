Американская компания Booz Allen Hamilton, специализирующаяся на разведке и контрразведке в сфере электронных услуг, еще в январе поставила на МКС большую языковую модель (LLM), которая работает на серверах HPE Edgeline EL4000 x86 с одним графическим процессором и HPE DL360 Gen10.

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Платформа оснащена 130-терабайтным SSD-накопителем от KIOXIA расширяет возможности сбора и обработки данных. Ожидается, что система уменьшит объем данных, передаваемых на Землю, до 30 000 раз, поскольку компьютер МКС теперь будет отправлять в основном готовую аналитику и результаты, а не необработанные данные.

Генеративный ИИ в космосе – это действительно новый предел, и эта возможность открывает потенциал генеративного ИИ на орбите для интеграции и разработки критически важных для миссии решений,

– заявили в Booz Allen Hamilton.

Разработанная чуть более чем за восемь недель, модель ИИ поможет экипажам на передовой, эффективно предоставляя необходимую информацию, понимая задачи и решая сложные проблемы с помощью обработки естественного языка.